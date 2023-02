Tierheim in NRW: „Mehr tot als lebendig“ – Tierschützer machen schockierende Entdeckung

Unglaublich, womit jemand in ein Tierheim in NRW spaziert kam. Das Tier in den Armen des Retters war „mehr tot als lebendig“, wie die Mitarbeiter feststellen mussten. Nur etwas länger und die Kleine wäre erfroren.

Doch glücklicherweise wurde sie gerettet. Und jetzt hat das Tierheim in NRW noch weitere gute Nachrichten zu verkünden.

Tierheim in NRW: „Rettung in letzter Minute“

Es war wirklich „Rettung in letzter Minute“ für diese Maus. Denn lange hätte sie bei den Temperaturen im Freien nicht überlebt. „Total unterkühlt und mehr tot als lebendig“ wurde sie in Düsseldorf-Eller auf einer Terrasse gefunden und ganz schnell ins Tierheim Düsseldorf gebracht.

Dort kümmern sich nun die Mitarbeiter um das mongolische Wüstenrennmaus-Weibchen. Und schon jetzt gibt es eine gute Nachricht: Der Maus geht es wieder gut. „Glücklicherweise ließen sich ihre Lebensgeister wieder erwecken“, freuen sich die Tierheimmitarbeiter und schicken gleich ein Bild der süßen Maus mit. Das Foto des hellgrauen Nagetiers mit den großen Augen und hamsterähnlichen Körper lässt die Facebook-Fans des Tierheims höherschlagen.

„Hoffentlich denken die Besitzer daran“

Die Facebook-Nutzer finden die kleine Maus unglaublich süß und wünschen ihr, dass sie schnell wieder gesund wird. „Ach, wie süß“, schreibt eine Nutzerin. „Habe noch nie eine in echt gesehen.“ Wieso die Wüstenrennmaus eigentlich draußen war, ist zwar unklar, aber die Nutzerin hat so ihre Vermutung.

„Ist bestimmt davongerannt“, glaubt sie, „denn sie sieht ja gepflegt aus.“ Ihre Besitzer werden sie sicherlich vermissen. „Hoffentlich denken die Besitzer daran, auch mal bei euch zu fragen!“, meint die Nutzerin. Dann wären sie bestimmt überglücklich zu erfahren, wie gut sich das Tierheim Düsseldorf um sie gekümmert hat.