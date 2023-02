Tierheim in NRW: Katze von Auto erfasst und mitgeschleift – einen Tag später geschieht ein Wunder

Ein Tierheim in NRW hat eine Katze nach einem schrecklichen Unfall aufgenommen. Der Vierbeiner ist am vorletzten Mittwoch (8. Februar) in Vreden, nahe der holländischen Grenze in NRW angefahren worden.

Nach Angaben von Tierrettern wurde die schwarze Katze von einem Auto an der Königsberger Straße erfasst und steckte so unglücklich in dem Wagen fest, dass sie zunächst mitgeschleift wurde. Als der Unfallfahrer aus seinem Auto ausstieg, konnte sich die verletzte Katze allerdings befreien und suchte vor lauter Panik das Weite. Jetzt bittet ein Tierheim in NRW um Hilfe.

Tierheim in NRW nimmt verletzte Katze auf

Einen Tag später geschah das Wunder. Die Katze kehrte zurück zum Unfallort. Als Zeugen sie sahen, meldeten sie das verletzte Tier per Notruf. Die Tierretter rückten an und konnten das verschüchterte Fellknäuel sichern.

Danach brachten sie das verletzte Tier zum Tierarzt. Nach einer Erstversorgung konnten der den bemitleidenswerten Kater entlassen. Die Tierfreunde brachten ihn zu Julias Tierheim in Ahaus. Es handle sich um einen jungen, unkastrierten Kater. Jetzt hoffen die Tierretter, dass ein möglicher Besitzer das Unfallopfer erkennt und sich beim Tierheim in NRW meldet.

So erreichst du das Tierheim in NRW

Dir kommt der junge Kater bekannt vor? Dann melde dich am besten gleich beim Tierheim in Ahaus unter der Rufnummer 02561 / 8660850 oder per Mail an „info@julias-tierheim.de“.

