Tierheim in NRW: Mann nimmt Katzen auf – als er DAS erkennt, will er sie wieder loswerden

Wer schon einmal in einem Tierheim in NRW unterwegs war, der wird nur schweren Herzens den Weg ohne einen niedlichen Vierbeiner im Arm wieder hinausgefunden haben. Denn in den Käfigen hocken zahlreiche niedliche Hunde, Katzen und Kleintiere, die nur darauf warten, ein neues Zuhause zu finden.

Zwei flauschige Katzen dachten jetzt, sie hätten ein neues Heim bei Besitzern gefunden, die sich auch wirklich für die beiden interessieren. Doch ihr Glück war nicht von Dauer. Denn mittlerweile leben die Vierbeiner in einem Tierheim in NRW. Und das obwohl ihr Besitzer bereit war, alles für sie zu tun.

Tierheim in NRW: Mann rettet Vierbeiner aus schlechter Haltung

Entdeckt hatte ein Mann die beiden Samtpfötchen auf Ebay. Bei vielen dürften da direkt die Alarmglocken schrillen, gilt der Verkauf von Tieren auf der Online-Plattform seit einiger Zeit als verboten. So ging es auch besagtem Mann aus NRW. Doch als er sich die Bilder der Verkäuferin ansah, lösten sich seine Vorbehalte schnell in Luft auf. „Ich wollte mir dort eigentlich nie eine Katze holen aber als ich sah wie sie dort lebten konnte ich sie nicht dort lassen“, erinnert er sich nun auf Facebook.

Doch an dieser Stelle beendete er seine konkreten Ausführungen noch nicht. „Die Vorbesitzerin ließ die beiden einfach alleine in ihrer Wohnung zurück und ihre Nachbarin kam ab und zu zu ihr rüber und fütterte sie. Ich war schockiert, wie es dort aussah, ein kleiner Wohnraum (reichte gerade aus um sich im Kreis zu drehen). Abgespeist nur mit einer Riesen-Schale voll mit Trockenfutter und immerhin zwei Katzenklos die sich mitten im Raum befanden.“

Schnell fasst der Mann einen Entschluss: „Ich sagte sofort ja (…) und nahm sie auch am gleichen Tag mit.“ Zwar mussten sich die beiden Katzen erst an ihre neue Umgebung gewöhnen. Doch am Abend war der Argwohn der Vierbeiner schon „Geschichte“. „Sie saßen mit uns am Tisch und schauten uns lieb an und mit jedem Tag der dazu kam wurden sie immer zutraulicher bis sie sogar mit im Bett schliefen. Sie sind sehr verspielt und haben sich beide sehr lieb.“ Doch plötzlich wendete sich das Blatt.

Tierheim in NRW: Paar fasst traurigen Entschluss

Denn dem Mann fiel irgendwann auf, dass es in seiner Wohnung zunehmend komisch roch. Schnell konnte er die Quelle allen Übels ausmachen: Die beiden Stubentiger hatten auf die Couch gepinkelt. Doch dabei sollte es nicht bleiben. „Dies war nicht das Einzige, sie taten das dann auch in unserem Bett.“ Da die Partnerin des Mannes Tierärztin war, unterzogen sie die beiden Katzen einem medizinischen Check-Up. Doch körperlich waren die beiden topfit.

Stattdessen scheint es sich bei der Angewohnheit der Tiere um ein „psychologisches Problem“ zu handeln. „Normal wenn sie immer nur alleine waren und dann auf einmal 2 Menschen ganz oft um sich hatten“, zeigt sich der Mann verständnisvoll. „Mir fiel schwerem Herzens auf, ich habe mich überschätzt.“

Weitere News:



Auch die Wohnung stellte sich für die Stubentiger als zu klein heraus. Außerdem waren die Tiere bei ihrer Vorbesitzerin auch an Freigänge „übers Dach“ gewöhnt, was der neue Besitzer ihnen einfach nicht ermöglichen konnte. Deswegen traf er schweren Herzens die Entscheidung, die beiden Katzen wieder abzugeben. „Ich bin sehr traurig darüber und wünsche mir für die Beiden lieber neue Besitzer die idealer Weise ein Haus mit Garten haben, damit einem erneuten Umzug nichts mehr im Wege steht.“

Die beiden Samtpfötchen sitzen derzeit im Tierheim in Düsseldorf (NRW). Bei Interesse können sich Tierliebhaber per Mail an katzenhaus@tierheim-duesseldorf.de melden.