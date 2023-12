Tierheim in NRW erhält dringenden Notruf – die Bilder vor Ort sind zu schlimm, um sie zu zeigen

Immer wieder lassen die Tierheime in NRW ihre Follower in den sozialen Netzwerken an ihrem Alltag teilhaben – präsentieren schöne wie herzzerreißende Schicksale unserer vierbeinigen Freunde.

Doch der Alltag der Tierheim-Mitarbeiter ist kein einfacher. Manchmal werden sie Zeuge von Szenen, bei denen sich jedem von uns der Magen umdrehen würde. Um die Tragweite der Dramen deutlich zu machen, die die Tierheime in NRW miterleben, schrecken sie meist auch nicht davor zurück, unschöne Bilder mit der öffentlich zu teilen.

Doch in diesem Fall war der Anblick wohl selbst dafür zu krass…

Tierheim in NRW erlebt schockierenden Fall

„Wir sind grade von der Polizei angerufen worden“, teilte das Tierheim Düsseldorf am Freitag (1. Dezember), kurz vor 10 Uhr morgens mit. In Düsseldorf-Eller auf dem Büllenkothenweg sei eine verletzte Katze gefunden worden.

Das klingt zunächst wie ein Alltagseinsatz für die Tierheim-Mitarbeiter – also ausrücken und sich um das verletzte Tier zu kümmern. Doch diesmal endete der Fall in einer schrecklichen Tragödie.

„Wir sind sofort hingefahren, aber leider kam jede Hilfe zu spät“, musste das Tierheim Düsseldorf mitteilen. Und der Anblick muss die Mitarbeiter regelrecht schockiert haben.

Fotos zu schlimm, um sie zu zeigen

„Es handelt sich um einen ganz weißen, unkastrierten Kater, der scheinbar vom Auto überfahren wurde“, schreibt das Tierheim Düsseldorf auf Facebook – und fügt hinzu: „Von Bildern sehen wir ab, weil der Anblick nicht harmlos ist.“ Man mag sich gar nicht ausmalen, wie schlimm die Samtpfote zugerichtet sein muss, dass das Tierheim keine Fotos veröffentlichen will.

Jetzt versuchen die Mitarbeiter, die Hintergründe dieses Dramas aufzudecken. „Wer aktuell seinen Kater vermisst oder wer uns sagen kann wo dieses Tier hingehört kann sich gerne per Email oder telefonisch bei uns melden“, schreibt das Tierheim.