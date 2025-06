Tragödie in Tierheim in NRW! Niedlicher Vierbeiner verliert beide Augen

Es bellt, miaut, piept und mancherorts wird auch gegrunzt – die Tierheime in NRW sind für die große und kleine Vierbeiner sowie die Vögel ein (temporäres) Zuhause. Dort warten sie voller Hoffnung auf einen neuen Besitzer. Das klingt traurig.

Und das ist es auch, besonders, weil viele der flauschigen Tiere schreckliche Schicksale hinter sich haben. Dazu zählt auch ein knuffiger Vierbeiner, der sogar sein Augenlicht verlor, wie die Mitarbeiter nun berichten.

Tierheim in NRW: Häschen Lily verliert ihr Augenlicht

Hase Lily schnuppert mit ihrem süßen Näschen am Futter. Ganz freudig schaut sie nach rechts und links und scheint gar nicht zu wissen, welchen Strohhalm sie als Erstes futtern soll. Dabei wippen ihre knuffigen Schlappohren. „Lily kommt sehr gut zurecht“, so die Helfer aus dem Tierheim Bottrop in NRW. Damit ist jedoch nicht etwa ihr neues Zuhause oder das Leben mit ihren neuen tierischen Freunden gemeint, sondern etwas Trauriges.

Lily ist nämlich blind. Sie verlor „in kürzester Zeit aus medizinischen Gründen ihre Augen, die leider nicht zu retten waren.“ Doch das kleine Häschen gibt nicht auf – sie kommt gut zurecht. Der Grund dafür ist der ausgezeichnete Geruchssinn der Tierrasse. Dank dessen können sich die Vierbeiner auch blind wunderbar orientieren.

Tier-Fans drücken die Daumen

„Nur auf regelmäßige Neugestaltungen des Geheges sollte verzichtet werden, um es ihr nicht zu schwer zu machen“, fügten die Mitarbeiter des Tierheims in NRW hinzu. Die zuckersüße Kaninchen-Dame löst bei den zahlreichen Fans sofort Entzückung aus. Ein User schwärmt ganz verzückt: „Was für eine süße Maus.“ Die Tier-Freunde hinterlassen jedoch nicht nur virtuelle Herzchen, sondern drücken Lily auch die Daumen.

So wünscht eine Userin: „Hier sind natürlich alle Daumen und Pfoten ganz fest gedrückt.“ Ein anderer Tier-Freund betont: „Ich wünsche Lily, dass sie dennoch eine Chance auf ein wundervolles Zuhause mit Artgenossen hat.“