Tierheim in NRW findet Geld im Hunde-Napf – unglaublich, woher es stammt

Beinahe jeden Tag machen die Tierheime in NRW fürchterliche Erlebnisse. Mal wird ein Hund herzlos ausgesetzt, mal bringen Besitzer ihre Katze ins Tierheim und tischen den Mitarbeitenden dabei Märchen auf, mal müssen vernachlässigte Haustiere aus elenden Verhältnissen gerettet werden.

Manchmal fragt man sich, woher die Tierpflegenden die Kraft für die Herausforderungen des Tierheim-Alltags nehmen. Diese Geschichte aus NRW dürfte genau diese Kraft liefern.

Tierheim in NRW überrascht: „Ein Napf voller Geld“

Denn bei einem Besuch im Tierheim Bergheim hat die kleine Alina (8) einen ganz besonderen Hunde-Napf dabeigehabt. Als die Mitarbeitenden das Geschenkpapier öffneten, trauten sie ihren Augen kaum. In dem Napf befanden sich zahlreiche Geldscheine. Über 100 Euro sollte das Tierheim von Alina überreicht bekommen. Doch wie kommt ein achtjähriges Mädchen an so viel Geld?

Die Antwort ist so einfach wie bemerkenswert. Alina hatte Geburtstag. Doch statt Geschenken wünschte sich die kleine Tierfreundin lieber Geld. Und das wanderte nicht in die eigene Tasche, sondern in einen Napf für das NRW-Tierheim. „Die Erwachsenen legten auch noch etwas dazu, sodass sie uns bei einem persönlichen Besuch einen Napf mit fantastischen 122,30 Euro übergeben konnte.“

„Sowas erlebt man selten“

Das Tierheim Bergheim war angesichts der edlen Spende völlig hin und weg: „Wir bedanken uns sehr – und unsere Tiere noch viel mehr!“

Und auch bei Facebook machte die frohe Kunde schnell die Runde. „Mit solchen Kindern ist die Zukunft noch nicht ganz verloren“, zeigt sich eine Tierfreundin dankbar. „Ein ganz tolles Mädchen mit großem Herz. Sowas erlebt man selten noch“, findet eine andere und gibt noch ein weiteres Lob ab: „Ihre Eltern können sehr stolz auf ihr Kind sein.“

Eine weitere stimmt ein: „Alina, was bist du für ein tolles Mädchen mit großem Herz. Ganz toll! Und deine Familie hat dir gute Werte mit auf den Weg gegeben.“