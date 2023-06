Tierheim in NRW: Schockierendes Foto! Mit dem Leid dieser Vierbeiner wird Geld gemacht

Das sieht gar nicht gesund aus. Genau das denkt man, wenn man sich die kleine „Whoopy“ aus dem Tierheim Bergheim in NRW ansieht. Dabei geht es der jungen Hündin noch gut.

Doch mit so einem Gesicht könnte sich das schnell ändern. Da will auch das Tierheim in NRW einfach nicht verstehen, wie man Tieren so etwas antun kann – und das nur für Geld.

Tierheim in NRW wütend über Qualzucht – „Sehen leider so aus“

Armer Vierbeiner mit dicken Backen. „Nein, diese Hündin hat keinen überdimensionalen Bienenstich im Gesicht“, erklärt das Tierheim Bergheim auf Facebook. „Shar Peis sehen leider so aus, weil es von der Zucht genau so gewollt ist.“ Den skrupellosen Züchtern sei das Leid der Tiere vollkommen egal, erzürnen sich die Mitarbeiter. Und an ein passendes Zuhause hat man „Whoopy“ offensichtlich auch nicht verkauft.

Erst lebte sie bei einem Obdachlosen, der sie entgegen den Regeln mit in ein Heim nahm. Von dort aus wurde sie zur Pflege weitergereicht und schließlich übergab die Stadt die Hündin ans Tierheim. „Nach diesem misslungenen Start ins Leben ist es nun höchste Eisenbahn für einen Neubeginn“, wünscht sich das Tierheim.

„Könnte teuer werden beim Tierarzt“

Für die chinesische Faltenhündin sucht das Tierheim kompetente Menschen, die sich mit ihrer Rasse und dem typisch dominanten und eigenwilligen Verhalten auskennen. Zudem sollten sie sich darüber im Klaren sein, dass die Hündin erst fünf Monate alt ist und deshalb noch einiges an Lebenszeit vor sich hat. Das könnte teuer werden.

Weil sie zu einer extrem überzüchteten Art gehört, werden bei ihr gesundheitliche Probleme an der Tagesordnung sein. „Es könnte teuer werden beim Tierarzt“, geben die Tierschützer zu bedenken.

Wenn du also wirklich Interesse an „Whoopy“ hast, dann schreibe eine ausführliche E-Mail an das Tierheim Bergheim. Darin sollte alles bezüglich deiner Wohnsituation, deiner Erfahrung mit Hunden (bevorzugt Molossern) und deine Vorstellungen von einem Leben mit der Hündin stehen. Die Mailadresse lautet info@tierheim-bergheim.de.