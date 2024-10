Tierheim in NRW kann sich vor Anfragen kaum retten – schuld ist dieser Hund

In einem Tierheim in NRW kann man es kaum fassen, denn leider viel zu häufig warten deren Schützlinge lange, bis sie ein neues Zuhause finden. Bei diesem Hund kann sich Tierheim Bergheim jedoch kaum vor den Anfragen retten.

Kurz vor Feierabend klingelte plötzlich eine Familie beim Tierheim Bergheim (NRW) und übergab einen Apricotpudel. Die Familie hatte sich den Welpen unüberlegt angeschafft, aber war komplett mit dem Hund überfordert. Daher gaben sie den quirligen Junghund nach nur kurzer Zeit an das Tierheim ab.

Tierheim in NRW: Es werden keine neuen Anfragen angenommen

Das Tierheim stellt Tommy auf Facebook vor, aber scheint sich schon schnell darüber klar zu sein, dass dieser unglaublich viele Anfragen erhalten wird. Auf Facebook schreibt das Tierheim: „Wir wissen, dass unser Postfach überquellen wird, aber wir gehen das Risiko ein – dem Hund zuliebe.“

Und tatsächlich kam es so, wie von dem NRW-Tierheim erwartet. Mittlerweile wurde der Beitrag auf Facebook noch einmal überarbeitet und das Tierheim schreibt, dass man keine weiteren Anfragen annimmt.

Die Fülle der Anfragen ist auch wirklich keine Überraschung, denn die Rasse Apricotpudel ist sehr beliebt. Daher hat das Tierheim Bergheim auch in dem Beitrag direkt gewarnt, dass sie nur auf seriöse und ausführliche E-Mails antworten werden.

Viele achten bei Pudeln nur auf die Optik

Das NRW-Tierheim fordert die Interessenten dazu auf, ihnen detailliert etwas über das potenzielle zukünftige Zuhause von Tommy zu erzählen. Außerdem wird die Bedingung gestellt, dass in Tommys neuen Zuhause bereits ein weiterer Hund leben muss.

Auch in den Kommentaren finden sich viele Interessenten, die gerne Tommy aufnehmen würden. Der Hund verzaubert wohl viele wegen seiner niedlichen Optik, was das NRW-Tierheim schon befürchtet hat und deswegen so streng bei den Bewerbungen ist.

In den Kommentaren stimmt ein Nutzer dem Tierheim zu und schreibt: „Finde ich sehr gut, dass ihr da so vorgeht! Viele achten nur auf die Optik und gerade Pudel sind viel mehr als das.“ Man kann nur hoffen, dass Tommy bald ein schönes neues Zuhause finden wird, wo man nicht nur auf sein Aussehen, sondern auch seine Bedürfnisse achtet.