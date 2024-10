Tierheim in NRW vermittelt „Terror“-Hund – sechs Jahre später flattert ein überraschender Brief herein

Die Mitarbeiter des Tierheim Moers (NRW) haben es sich zur Aufgabe gemacht, verwaisten Tieren ein neues liebevolles Zuhause zu suchen. Doch das gestaltet sich nicht immer einfach.

So war es auch bei Paco. Der Hund wartete zwei lange Jahre in dem NRW-Tierheim auf ein neues Herrchen oder Frauchen. Paco war kein einfacher Vierbeiner. Umso überraschter waren die Tierheim-Pfleger jetzt, als nach sechs Jahren ein Brief ins Haus flatterte. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite ließ das Tierheim seine rund 25.000 Follower an dem Schicksal von Paco teilhaben.

Tierheim in NRW teilt Geschichte von Paco

Paco kam im August 2016 mit etwas über zwei Jahren in das Tierheim Moers. „Der clevere und meinungsstarke Hund wurde in seinem Zuhause vollkommen unterschätzt. Er sollte Kuschelhund sein, sah sich selber jedoch gar nicht in dieser Rolle und untermauerte dies auch mit 42 Argumenten“, heißt es in dem Social-Media-Post.

Über zwei Jahre musste Paco auf ein passendes Zuhause warten. „Bei seinem Auszug hatte er zum damaligen Zeitpunkt sein halbes Leben im Tierheim verbracht. 2016 war es eher die Ausnahme, dass Hunde bei uns so viele Probleme im Gepäck hatten und so lange bei uns blieben … inzwischen ist es leider eher die Ausnahmen, dass Hunde ohne Besonderheiten (Verhalten, Gesundheit, Alter) bei uns sind“, schreibt das Tierheim weiterhin.

Tierheim in NRW bekommt plötzlich Post

Aber Pacos Geschichte hatte ein Happy End! „Er fand seine Meisterin… aus Paco wurde Muffin. Er durfte Hund sein und lernte mit Regeln zu leben. Jetzt – sechs Jahre später – haben wir tolle Grüße von dem Terrorzwerg erhalten: ‚Hallo liebes Tierheim Team, gerne schicke ich euch auch mal ein paar liebe Grüße. Mittlerweile bin ich schon gute sechs Jahre bei meiner Familie und kann hier mein ‚Prinzendasein‘ in vollen Zügen ausleben. Ihr braucht euch keine Sorgen machen, ich habe auch hier alles im Griff, egal ob Mensch, Hund oder Katzen. Ich bin immer noch sehr fit für mein Alter und gehe gerne spazieren (außer im Regen)‘“, teilt das Tierheim den emotionalen Brief, den es von den neuen Besitzern des Hundes kürzlich bekam.

Paco beziehungsweise Muffin scheint es in seinem neuen Zuhause also mehr als gut zu gehen – ein beruhigendes Gefühl für alle Tierheim-Mitarbeiter.