Tierheim in NRW öffnet Post – der Inhalt rührt zu Tränen

Unermüdlich arbeiten die Tierpfleger in den Tierheimen in NRW, um die zurückgelassenen Vierbeiner wieder aufzupäppeln und für die Vermittlung bereit zu machen. Das geht oftmals an die Substanz – sowohl körperlich als auch emotional.

Denn die Tiere kommen häufig aus keinen leichten Verhältnissen, haben gesundheitliche Problem und/oder starke Verhaltensauffälligkeiten. Nicht selten kullern auch mal ein paar Tränchen. So auch am Valentinstag (14. Februar) als ein Tierheim in NRW überraschend Post bekam.

++ Wetter in NRW: Experte kann es selbst kaum glauben – „Irgendwas ist da im Busch“ ++

Tierheim in NRW kriegt überraschend Post

Wenn man den Briefkasten öffnet, dann erwartet man meistens irgendwelche fälligen Rechnungen oder Werbung. Immerhin macht sich kaum noch jemand die Mühe und schreibt einen Brief. Doch eine Frau nahm sich die Zeit und schrieb ein paar nette Zeilen an das Tierheim Hilden – und das war nicht die einzige Überraschung. „Liebes Tierheim-Hilden-Team, anlässlich meines 70. Geburtstages habe ich meine Gäste, statt Geschenke, um eine Spende für das Tierheim gebeten“, lauten die ersten rührenden Zeilen. Das Tierheim Hilden veröffentlichte auf Facebook den süßen Brief.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Umschlag lagen zudem noch ein paar große Scheine, insgesamt kam eine stolze Summe von 300 Euro zusammen. Und weiter im Text: „Danke für ihren unermüdlichen Einsatz für die Tiere. Machen Sie bitte weiter so.“ Worte, die wohl direkt ins Herz gehen. Anbei wurde noch ein selbst gemaltes Bild zweier Papageien mitgeschickt. Das Team des Tierheims Hilden freut sich auf jeden Fall über die nette Geste und sendet eine dicke Umarmung zurück.

Der Job als Tierpfleger in einem Tierheim ist für die Beschäftigten meist ein Herzensjob. Doch damit die Mitarbeiter ihre Arbeit auch mit allen nötigen Mitteln ausüben und die Tiere ideal versorgen können, sind sie auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Deshalb freuen sie sich immer besonders über derartige Post wie von dieser Seniorin.