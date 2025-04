Tierheim in NRW trauert um langjährigen Tierpfleger – „Viel zu jung“

Wer im Tierheim NRW arbeitet, brauchen ein dickes Fell, denn Mitarbeiter müssen zahlreiche Schicksalsschläge miterleben. Als wäre das nicht schwer genug, trauern viele von ihnen jetzt um einen langjährigen Kollegen.

In den sozialen Medien verabschieden sich jetzt zahlreiche Menschen von Timo Franzen, und blicken auf die gemeinsame Zeit in den Tierheimen in NRW zurück.

Tierheim in NRW trauert um Tierpfleger

In einem Facebook-Post des Tierheims Düsseldorf heißt es: „Es fällt schwer, in Worte zu fassen, was wir alle empfinden. Der plötzliche Verlust unseres lieben Kollegen Timo hat uns alle erschüttert. Viel zu früh mussten wir von ihm Abschied nehmen, und der Schock sitzt tief.“ 2019 hat Timo Franzen dort die Leitung übernommen. Mit gerade einmal 44 Jahren ist er nun verstorben. Für seine Mitarbeiter war er zuletzt nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Freund. Er war nach Angaben des Posts ein Mensch, auf den man sich immer verlassen konnte und der sich nicht nur um die Tiere, sondern auch um seine Mitmenschen gekümmert hat.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Er wusste immer, wie er die Stimmung aufhellen konnte und war damit ein wertvoller Teil unseres Teams“, heißt es in dem Post des NRW Tierheim. Seine einstigen Kollegen sind sich deshalb sicher: „Unser aller Leben wird ohne ihn anders sein, aber wir wissen, dass er uns in jeder Erinnerung und in jedem Lachen, das er gesät hat, weiter begleiten wird“. Auf der Website sprechen sie zudem ihr Mitgefühl an die Familie aus und wünschen ihnen viel Kraft.

+++ Tierheim in NRW „unfassbar traurig“: Katzenbaby riecht nach Zigaretten – jetzt ist es tot! +++

Auch Tierfans und das Tierheim Moers trauert

Unter dem Post schreibt eine Userin: „Viel zu jung und die Guten gehen viel zu früh!“ Dieser Meinung sind offenbar auch Mitarbeiter eines weiteren Tierheims. „Der Schock über seinen viel zu frühen Tod sitzt tief in unseren Herzen und lässt uns sprachlos und gelähmt zurück“, schreibt das Tierheim Moers in einem weiteren Facebook-Post. Dort war Timo in der Vergangenheit ebenfalls tätig.

Hier mehr lesen:

„Seine Art Geschichten zu erzählen, die er auf seiner wilden Achterbahnfahrt im Tierschutz erlebt hatte, war magisch und man konnte nie genug davon bekommen“, heißt es. Seine ehemaligen Kollegen aus sind sich deshalb sicher: „Wir werden dich nie vergessen, Timo!“