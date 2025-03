Tierheim in NRW „unfassbar traurig“: Katzenbaby riecht nach Zigaretten – jetzt ist es tot!

Dieses Schicksal wird den Mitarbeitern aus dem Tierheim Hilden wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Ihnen wurde ein kleines Katzenbaby gebracht, das nach Zigarettenrauch roch. Eine harte Nacht kämpfte das Kätzchen ums Überleben – doch nun ist es tot.

„Wir sind unfassbar traurig“, schreiben die Mitarbeiter des NRW-Tierheims. Sie berichten von dem traurigen Schicksal des Kittens, dessen Geschichte zu Tränen rührt…

Tierheim in NRW versucht alles, um Katzenbaby zu retten

„Gestern bekamen wir ein angebliches Fundkitten, Reste der Nabelschnur waren noch zu sehen, die Äuglein noch geschlossen“, heißt es in dem Facebook-Beitrag des Tierheim Hilden. Das Katzenbaby soll in einem Garten gelegen haben – ganz allein, ohne Mama oder Geschwister. „Man sagte uns, es würde komisch atmen“. Das Kitten war nur in einem kleinen Mikrofasertuch eingewickelt, „es war sehr kühl und roch nach Zigarettenrauch“.

Auch interessant: Tierheim Essen mit traurigem Appell – Katzen leiden Höllenqualen

Natürlich nahmen die Mitarbeiter des Hildener Tierheims sich sofort dem kleinen Wesen an. „Es war ein kleines Mädchen, wir nannten es Else“, erzählen sie. Als sie versuchten, Else zu füttern, nahm das Katzenbaby die Nahrung jedoch nicht richtig an. So nahm eine Mitarbeiterin das Kitten mit zu sich nach Hause, wo sich schnell herausstellte, dass es nicht in der Lage war, zu saugen. Kurz darauf folgte der nächste Schock.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Absolut unfair und abscheulich“

„Nach einem Blick in das Mäulchen erkannten wir eine große Gaumenspalte“, berichtet das Tierheim weiter. Die Mitarbeiterin gab Else in „einer ziemlich schlaflosen Nacht“ immer wieder Kittenmilch und zeigte sie am nächsten Tag umgehend der Tierärztin. Doch diese konnte Else leider nur erlösen. „Die Gaumenspalte zog sich in Breite und Länge über den kompletten Gaumen“, heißt es.

Nun wendet sich das Tierheim mit einer Bitte an alle Tierbesitzer: „Seid ehrlich zu uns. Diese Geschöpfe sind auf uns angewiesen und es ist absolut unfair und abscheulich, so mit ihnen umzugehen“, appellieren die Mitarbeiter.

Mehr News:

Auch die User in den Kommentaren des Beitrags trauern um Else. „Menschen sind grausam“, kommentiert eine Tierliebhaberin. Eine andere schreibt: „Ich kann und werde sowas nie verstehen“. Viele Facebook-Nutzer bedanken sich außerdem bei den Mitarbeitern des Tierheims, das sie sich dem Katzenbaby angenommen haben.