Talbrücke Rinsdorf auf der A45 in NRW: Spreng-Team hatte „Lampenfieber“ – spektakuläre Bilder!

Rumms – und plötzlich war sie weg! Die Talbrücke Rinsdorf auf der A45 in NRW ist nun Geschichte.

Am Sonntagvormittag haben Sprengmeister Michael Schneider und sein Team den Knopf gedrückt und damit die Talbrücke Rinsdorf auf der A45 gesprengt. Spektakuläre Bilder zeigen die ganze Wucht der Sprengladung.

Talbrücke Rinsdorf auf der A45 in NRW: Und weg war sie

Premiere! „Noch nie wurde eine so hohe Brücke in Deutschland zu Boden gebracht“, erklärt die Autobahn GmbH. Und doch ging es ganz schnell! Nur vier Sekunden nach dem lauten Knall lag die Brücke sicher in ihrem Fallbett.

Acht Pfeilerpaare sind wie ein Zollstock zusammengeklappt, der Überbau ist senkrecht zu Boden gestürzt.

A45 in NRW: Die Talbrücke Rinsdorf fiel spektakulär in sich zusammen. Foto: Autobahn Westfalen / Autobahn GmbH

Minutiös hatten die Sprengstoff-Experten den Tag geplant, an dem sich alles um wenige Sekunden drehen würde. Mehr als ein halbes Jahr hatten sie sich auf genau diesen Moment vorbereitet. Dementsprechend groß war das Lampenfieber für Schneider und seine Mitarbeiter.

Die Talbrücke Rinsdorf kurz vor der Sprenung Foto: Autobahn Westfalen

Dann machte es WUMMS... Foto: Autobahn Westfalen

...und die Brücke... Foto: Autobahn Westfalen

...fiel Stück für Stück...

...zu Boden! Foto: Autobahn Westfalen



Jetzt warten noch Aufräumarbeiten auf die Mitarbeiter. Foto: Autobahn Westfalen

Nach der erfolgsreichen Sprenung freut sich das Team. Foto: Autobahn Westfalen



A45 in NRW: „Drei, zwei, eins – Zündung!“

Nichts hatten sie dem Zufall überlassen. Drei Stunden vor dem Sprengtermin bezogen 59 Absperrposten ihre Positionen. Von dort schotteten sie den Sperrbereich um die Talbrücke ab. Eine Stunde vor dem großen Knall sperrten sie die A45 in beiden Fahrtrichtungen.

Um Punkt 11 heißt es dann „Drei, zwei, eins – Zündung“! Nur vier Sekunden später stürzt die Brücke, die seit 1967 Autos über das Tal geführt hat, in die Tiefe.

------------------------------

Das ist die Bundesautobahn A45:

verläuft von Dortmund über Hagen, Siegen, Wetzlar, Gießen und Hanau nach Aschaffenburg

Bestandteil der Europastraße 41

wird auch „Sauerlandlinie“ genannt

ist 257 Kilometer lang

ist in den 1960er-Jahren als zweite Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Süddeutschland gebaut worden

------------------------------

A45 in NRW: Achtung, Talbrücke Rinsdorf fällt!

Du willst die Sprengung in Aktion sehen? Auf Twitter zeigen die Experten der Autobahn Westfalen ein beeindruckendes Video:

Die Sprengung der A45-Talbrücke war erfolgreich! Hier unser Highlight-Film pic.twitter.com/lx78J7eWGZ — Autobahn_Westfalen (@AdB_Westfalen) February 6, 2022

Wenig später gab es erneut gute Nachrichten: Die Mega-Sprengung war reibungslos verlaufen. Auch die neue Brücke nebenan, über die bereits seit Wochen Autos fahren, nahm keinen Schaden. Die A45 gaben die Experten daher wieder frei.

Talbrücke Rinsdorf auf der A45 in NRW: Brückenneubau wird verschoben

Doch auch diese neue Brücke soll nicht dort bleiben, wo sie derzeit steht. Sie stellt nur eine Hälfte der zukünftigen Brücke. Erst dann, wenn auch die zweite Brückenhälfte fertiggestellt ist, rücken beide Teile zu einem Ganzen zusammen.

„Dabei verschieben wir die Talbrücke samt Pfeilern und Fundamenten – eine Premiere in Deutschland“, erklärt Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn Westfalen.

------------------------------

Bevor das soweit ist, kann du die massive Kraft einer Brückensprengung mit eigenen Augen sehen. Schon am 27. Februar wird Talbrücke Rälsbach bei Rinsdorf auf der A45 in NRW fallen.

Etwas länger gedulden musst du dich bei den Sprengungen der Talbrücken Eisern und Landeskroner Weiher. Sie weichen im Oktober 2022 und Februar 2023 ihren jeweiligen Neubauten. (vh)