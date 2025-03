Streiks an NRW-Flughäfen treiben es für Passagiere auf die Spitze – „Zum Kotzen“

Jetzt müssen Passagiere verdammt starke Nerven haben! An den NRW-Flughäfen wird am Montag (10. März) ab 2 Uhr gestreikt, die Arbeitsniederlegung dauert 24 Stunden. In NRW ist neben den großen Airports Köln/Bonn und Düsseldorf auch Dortmund vom Verdi-Streik betroffen.

Etliche Fahrgäste werden sich an den betroffenen Flughäfen in NRW auf Chaos einstellen müssen. Weil nämlich in ganz Deutschland die größten Airports zeitgleich bestreikt werden, können Flugzeuge kaum zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Allein der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit „massiven“ Auswirkungen. Und die Passagiere haben die Faxen dicke!

Streiks an NRW-Flughäfen treiben es für Passagiere auf die Spitze

Denen wird nämlich geraten, sich wegen Ausfälle und Verspätungen an die jeweiligen Fluggesellschaften oder Reiseveranstalter zu wenden. Verdi bittet Passagiere und andere Betroffene um Verständnis für den Streik: „Wir streiken. Nicht gegen Sie, sondern FÜR gute Arbeitsbedingungen und fairen Lohn. Damit Ihr Flug auch künftig sicher und gut abhebt“.

Die Beschäftigten würden an 365 Tagen im Jahr für einen reibungslosen Ablauf an den Flughäfen sorgen. Und weiter: „Doch während wir alles dafür tun, dass Ihre Reise stressfrei beginnt, bleiben unsere Gehaltssteigerungen auf der Strecke, und unsere Arbeitsbelastung steigt ins Unerträgliche“. Dagegen übt der Flughafenverband ADV harsche Kritik an den Streiks. „Zweitägige Streiks, die deutsche Metropolregionen vom internationalen Luftverkehr abschneiden, haben längst nichts mehr mit Warnstreiks zu tun“, hatte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel zuvor erklärt.

„Zum Kotzen!“

Und auch bei vielen Passagieren regt sich massiver Unmut. Auf Facebook lassen sie ihrer Wut freien Lauf. Hier einige ausgewählte Kommentare, wenngleich es einige gibt, die auch Verständnis für Verdi aufbringen:

„Allen Reisenden so den Urlaub zu vermiesen und den Airlines unglaubliche Kosten zu verursachen, überschreitet das Verständnis für einen Streik.“

„Zum Kotzen!“

„Es trifft nur die Reisenden. Den Konzernen sind Streiks egal.“

„Boah, Freunde. Ich kotze!“

Bleibt zu hoffen, dass die Auswirkungen vielleicht doch nicht so groß sein werden…