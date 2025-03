Starlight Express: Legendäres Video geht um – Fans aus dem Häuschen! „Atemberaubend“

Diese Aufnahmen haben die Fans noch nie gesehen: Auf dem Instagram-Kanal des bekannten Rollschuh-Musicals Starlight-Express tauchen plötzlich seltene Bilder auf. Das Video zeigt die ersten Proben der Show in den 80ern. „Ob auf der Bühne oder im Publikum – seit den 80ern zieht es Menschen aus der ganzen Welt nach Bochum, um Starlight Express zu erleben oder selbst Teil dieser einzigartigen Show zu sein“, schreibt das Team zu dem Post.

Was die Zuschauer überraschen dürfte: Die Darsteller probten die waghalsigen Stunts und Tänze damals an einem ganz besonderen Ort. Auf Instagram heißt es: „Wusstet ihr, dass Greaseball und seine Gang damals vor der Premiere noch im Theaterfoyer geprobt haben?“ Mittlerweile wurde die Location ausgebaut und an die speziellen Bedürfnisse der Künstler und Künstlerinnen angepasst.

Starlight-Express: Fans freuen sich über die Aufnahmen

Die Fans freuen sich in den Kommentaren sehr über die seltenen Aufnahmen der Tänzer und Tänzerinnen. „Ich war damals auch in den 80ern. Mit der Schule. Das war schon damals atemberaubend. Toll, dass es immer noch gibt. Ich finde es immer noch toll“ und „Das waren noch Zeiten damals“, sind nur einige Stimmen von treuen Zuschauern.

Viele scheinen auch echte Wiederholungstäter zu sein: „Fünf mal habe ich die Show bisher gesehen und sie ist immer wieder mitreißend! Was auf und hinter der Bühne passiert und geleistet wird, ist der absolute Wahnsinn!“ und „Ich hab es damals Anfang der 90er gesehen und war sooo ein Fan als Teenie. Es folgten weitere 20 Besuche“, liest man in den Kommentaren.

Das Stück erzählt die Geschichte eines Kindertraums, in dem Züge in einem spannenden Rennen gegeneinander antreten. Die junge Dampflok Rusty, die Diesellok Greaseball und die moderne E-Lok Electra kämpfen darum, die Schnellste zu sein. Rusty gewinnt das Rennen – mit Unterstützung des göttlichen Schnellzugs Starlight Express. Während der Aufführung rasen die Darsteller mit bis zu 50 km/h auf mehreren Ebenen durch die Halle und bringen die rasante Geschichte eindrucksvoll auf die Bühne.

Seit der Uraufführung am 12. Juni 1988 überarbeiten die Macher das Stück immer wieder, wodurch es zu einem der langlebigsten Musicals der Welt zählt. 2024 erreichte das Team rund um Rusty und Greaseball einen Besucherrekord mit 440.000 Gästen.