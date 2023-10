Sparkasse in NRW macht immer mehr Filialen dicht – Kunden haben das Nachsehen

Die schlechten Nachrichten bei der Sparkasse in NRW scheinen kein Ende zu nehmen! Erst kürzlich mussten Kunden des Bankinstiuts in Soest-Werl und Lippstadt Einschränkungen in Kauf nehmen. Der Grund war eine technische Fusion beider Sparkassen, wodurch es ein Wochenende lang zu Problemen beim Online-Banking und Geldabheben kam (hier mehr dazu).

Doch schon kommt die nächste Hiobsbotschaft auf Sparkassen-Kunden zu. In NRW werden jetzt weitere Filialen dichtgemacht. Ist hier jetzt eine regelrechte Schließungswelle in Gang? DER WESTEN hat bei der Sparkasse nachgehakt.

Sparkasse in NRW muss Filialen schließen

Immer mehr Sparkassen machen ihre Filialen dicht. Die Gründe dafür liegen zum einen bei der Digitalisierung, denn immer mehr Kunden wickeln ihre Bankgeschäfte heutzutage eher online ab, als in eine der Filialen zu gehen. Doch auch die immer stärker werdenden „Spezialisierungen“ der Bank-Berater hat eine Schließung von immer mehr Filialen zur Folge. „Zum Beispiel in der Anlage- oder Versicherungsberatung. In beiden Fällen können die Spezialistinnen und Spezialisten nicht in allen Stellen aktiv sein.“ Nicht zu vergessen die steigendenden Kosten für die Unterhaltung der Filialen.

Im Kreis Gütersloh hat dies jetzt die Schließung von gleich zwei Geschäftsstellen der Sparkasse zur Folge. Dies betrifft laut einem Sprecher des Geldinstituts die Filialen in einem Ortsteil in Gütersloh und in einem Ortsteil in Rietberg. Müssen Kunden nun deutlich längere Wege bis zur nächsten Filialen in Kauf nehmen?

DAS kommt auf Kunden zu

Wie der Sparkassen-Sprecher gegenüber DER WESTEN angibt, werden die SB-Möglichkeiten weiterhin erhalten bleiben. Auch betont er, dass die nächsten Geschäftsstellen nicht weit entfernt sind. Wer dennoch keine Möglichkeit hat, zu einer der anderen Filialen zu gelangen, für den bieten die Mitarbeiter sogar Besuche an.

„Bei Beratungen bieten wir den Besuch der naheliegenden Geschäftsstellen an, den Besuch der Beraterin oder des Beraters zu Hause, die Beratung per Telefon über unser Kundenservicecenter oder den jeweilige/n Berater/in oder auch eine Videoberatung.“ Das dürfte Kunden der Sparkasse den ersten Schock über die Schließungsnachricht hoffentlich schnell überwinden lassen.