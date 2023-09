Sparkasse in NRW mit gewaltiger Änderung – Kunden müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Aufgepasst! Bei einer Sparkasse in NRW wird es zu einer Änderung mit gewaltigen Auswirkungen gekommen.

Kunden der Sparkasse in NRW müssen sich deshalb jetzt auf einige Einschränkungen einstellen. Grund dafür ist eine technische Fusion von zwei Sparkassen.

Sparkasse in NRW: Zu diesem Zeitpunkt kann es zu Einschränkungen kommen

Wie der „Soester Anzeiger“ berichtet, gab es zu Jahresbeginn eine Fusion zwischen der Sparkasse Soest-Werl und der Sparkasse Lippstadt. Bis auf den Namenswechsel zur Sparkasse Hellweg-Lippe werden die Kunden im Westkreis wohl nicht viel gemerkt haben. Anders sieht das wohl aber bei den Kunden aus dem Ostkreis aus. Das hatte damit zu tun, dass die Sparkasse Soest-Werl organisatorisch das „aufnehmende“ Geldinstitut war und die Sparkasse Lippstadt dagegen aufgenommen wurde.

Für die Mitarbeiter der fusionierten Sparkasse hieß das bislang, dass sie „parallel“ mit beiden „alten“ Datenbeständen arbeiten mussten. Aber das wird sich demnächst ändern. Denn von Freitag (22. September) bis Sonntag (24. September) sollen die beiden Sparkassen dann auch „technisch fusioniert“ werden. Diese technische Fusion kann dann, zumindest vorübergehend, zu einigen Einschränkungen für viele Sparkassen-Kunden führen.

Sparkassen in NRW: Diese Einschränkungen wird es geben

Die Sparkasse Hellweg-Lippe hat ihre Kunden bereits über Einzelheiten informiert. Dabei geht es vor allem um die Möglichkeit, während der Umstellung Bargeld abzuheben und wie das Online-Banking genutzt werden kann. Die wichtigsten Details und Änderungen der technischen Fusion für die rund 150.000 Kunden der Sparkasse stellten die Pressesprecher Thomas Schnabel und Thomas Raulf vor.

Die wichtigste Information wird wohl sein, dass ab Freitag (22. September) 18 Uhr weder das Online-Banking noch die Sparkassen-App zur Verfügung stehen wird. Außerdem kann es ab Samstag (23. September) auch zu Einschränkungen an Geldautomaten und bei Zahlungen mit der Sparkassen-Card kommen.

Des Weiteren könnte es zu Ausfällen an den Selbstbedienungsgeräten in den Zweigstellen der Sparkasse kommen. Ein Ende der Arbeiten ist spätestens ab Sonntag (24. September) um 18 Uhr in Sicht. Dann sollten alle Dienstleistungen wieder zur Verfügung stehen.

Damit sich die Kunden gut auf die technischen Probleme vorbereiten können, empfiehlt die Sparkasse allen Kunden, sich rechtzeitig mit ausreichend Bargeld einzudecken. Die Sparkasse verspricht, an allen Geldautomaten ausreichend Bargeld zur Verfügung zu stellen.

Einige Kunden der ehemaligen Sparkasse Lippstadt erhalten auch neue Kontonummern, sowie eine neue Bankleitzahl und eine neue IBAN. Aber darüber sollen die Betroffenen bereits informiert worden sein.