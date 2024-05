Sparkasse Essen: Kunden sollten jetzt ganz genau hinsehen – sonst könnten sie es bereuen

Die Sparkasse Essen schickt derzeit ein Schreiben an ihre Kunden, das man sich ganz genau ansehen sollte. Wenn man es nicht mitbekommt oder ignoriert, könnte das zu einem Problem führen. So scheint es zumindest.

Doch dahinter steckt etwas ganz anderes.

Sparkasse Essen: Angeblich wird dieser Service gesperrt

Das Schreiben der Sparkasse Essen wurde am Montag (13. Mai) verschickt und soll äußerst wichtig für alle Kunden der Bank sein. Denn wer diesen Brief nicht liest, könnte in Schwierigkeiten kommen. So wirkt es in dem Schreiben jedenfalls.

Kunden könnten auf den ersten Blick geschockt reagieren – es gibt allerdings eine simple Lösung, wie man unbeschadet aus der Nummer herauskommt.

+++ Sparkasse: Immer mehr Kunden kündigen ihre Konten – warum auch DU jetzt aufpassen musst +++

In dem Schreiben werden Kunden dazu aufgefordert, bis zum 17.05.2024 zu reagieren. Wenn das nicht geschehen sollte, sieht sich die Sparkasse angeblich dazu gezwungen, den Kunden den Zugang zu ihrem Online Banking vorläufig zu deaktivieren. Das klingt hart für alle Kunden, die davon nichts mitbekommen haben oder bisher noch keine Zeit hatten, um sich um das Problem zu kümmern. Aber: Alles ein Fake, sagt jetzt die Sparkasse.

Sparkasse Essen: So kannst du dich schützen

„Unsere Kunden werden vermehrt mit einem gefälschten Schreiben dazu aufgefordert, mittels QR-Code eine Aktualisierung des Online-Bankings vorzunehmen. Diese Anschreiben stammen nicht von der Sparkasse Essen“, stellt die Sparkasse dazu klar.

Konkret handelt es sich um einen Phishing-Versuch. Kunden sollen über einen QR-Code zu einem Link gelangen, der deine Online-Anmeldedaten klauen soll. Mittlerweile kann dem Link nicht mehr gefolgt werden, weil er bereits gesperrt wurde beziehungsweise weil er fehlerhaft war.

Mehr News:

Alle Kunden, die bereits auf den Link hereingefallen sind, bittet die Sparkasse darum, dass man sich bei den jeweiligen Sparkassenberatern oder den Ansprechpartnern der Medialen Filiale (Tel. 0201/103-5000) meldet.