Drama in NRW-Sparkasse: Als eine Kundin diese Satz sagt, geht es plötzlich ganz schnell

Einem aufmerksamen Mitarbeiter (23) einer Sparkasse in NRW ist es zu verdanken, dass eine Kundin (77) nicht um ihr Hab und Gut gebracht worden ist.

Die 77-Jährige hat nach Angaben der Polizei Krefeld am Dienstag (9. Juli) eine Filiale der Sparkasse Krefeld betreten. Als sie ihr Anliegen äußerte, schaltete der 23-Jährige sofort.

Sparkasse in NRW: Drama um Kundin

Die Dame bat den Sparkassen-Mitarbeiter um ein Darlehen. Soweit so gut. Doch der Grund machte den jungen Mann stutzig. „Das kam mir von Anfang an ziemlich komisch vor“, schilderte Marvin Meves die Beratungssituation. Die Dame habe sehr aufgewühlt gewirkt.

Daraufhin habe er die Dame in sein Büro gebeten, wo die Krefelderin ihm mitgeteilt habe, dass sie zuvor angeblich einen Anruf von der Staatsanwaltschaft bekommen habe. Nach Angaben der Polizei habe der angebliche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ihr mitgeteilt, dass ihr gerichtliche Konsequenzen drohen, wenn sie nicht sofort einen vierstelligen Betrag überweisen würde.

Polizei warnt vor Betrüger-Masche

Dem 23-Jährigen war sofort klar, dass es sich um Betrug handeln musste und verständigte die Polizei. Die bestätigte, dass es sich um eine gängige Masche handelt. Für die 77-Jährige ging der Fall glimpflich aus. Für sie war es großes Glück, dass sie an den aufmerksamen Sparkassen-Berater geraten ist. Denn in Zeiten von Online-Banking kommen viele Menschen gar nicht mehr in die Filiale.

