Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW: Neue Masche! SO wollen Betrüger jetzt an dein Geld

Egal ob Sparkasse, Deutsche Bank oder Postbank – die Kunden in NRW sollten jetzt ganz besonders vorsichtig sein, wenn sie eine vermeintliche Nachricht ihres Bankinstitutes bekommen. Laut der Polizei geht eine neue, besonders perfide Betrugsmasche um, mit der Betrüger Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. um ihr Geld bringen wollen.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW: Polizei warnt vor DIESER Betrugsmasche

Die neuste Gefahr für Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW lautet „Smishing“. Die Masche ist eine Kombination aus den Begriffen SMS und „Pishing“, also dem Diebstahl von Zugangsdaten über gefälschte Nachrichten oder E-Mails.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW: Kunden müssen aufpassen! Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Aktuell häufen sich die Anzeigen bei der Polizei über „Smishing“-Fälle, bei denen die Geschädigten eine angebliche SMS ihres Bankunternehmens erhalten. In der Nachricht befindet sich ein Link, über den man auf ein täuschend echtes Portal der jeweiligen Bank gelangt. Dort wird man dann aufgefordert, das pushTan-Verfahren zu aktivieren und die Bankdaten einzugeben.

Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW: So schützen Kunden sich vor Betrug

In wenigen Sekunden hat der ahnungslose Kunde den Betrügern über das genannte Transaktionsverfahren den legitimen Zugriff auf das eigene Konto ermöglicht.

Mehr News aus ganz NRW:

Um sich – und somit auch sein Geld – zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps raus:

Klicken Sie nicht auf enthaltene Links oder vorgebliche Rückrufnummern, auch nicht, wenn die eigene Bank als Absender angezeigt wird

Laden Sie keine Daten aus unbekannten Quellen herunter

Nehmen Sie im Zweifel Kontakt zu ihrem Kreditinstitut auf – und zwar über die sonst üblichen und Ihnen als sicher bekannten Kanäle/Rufnummern, um die Authentizität der Nachrichten zu überprüfen

Wenden Sie sich außerdem an die Polizei

Die Polizei hofft mit diesen Ratschlägen die Betrugsmasche gegenüber Kunden von Sparkasse, Deutsche Bank und Co. in NRW eindämmen zu können.