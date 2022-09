Aktenzeichen XY in NRW: Dramatischer Überfall! Polizei sucht DIESES Pistolen-Trio

Ein brutaler Überfall auf ein Feinkostgeschäft in NRW beschäftigt bald die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Nachdem drei Männer am 23. Dezember 2021 die Einnahmen des Geschäfts auf dem Großmarkt in Köln-Bayenthal erbeuteten, sucht die Polizei bis heute nach den Tätern.

Aktenzeichen XY in NRW: Überfall auf Feinkostgeschäft! Dann löst sich ein Schuss

Im Rahmen von Aktenzeichen XY am kommenden Mittwoch (21. November) wird der Überfall, der 2021 einen Tag vor Heiligabend in Köln stattfand, wieder aufgerollt. Die Polizei sucht bis heute nach den drei maskierten Männern, die gegen 17.30 Uhr an diesem Tag mit Sturmgewehren und einer Pistole den Verkaufsraum des Feinkostgeschäfts stürmten.

Aktenzeichen in XY: Moderator Rudi Cerne thematisiert einen Raubüberfall in NRW. (Montage) Foto: IMAGO / Eibner

Unter vorgehaltenen Waffen bedrohten die unbekannten Täter Kunden und Mitarbeiter und forderten die Tageseinnahmen des Betriebes. Beim Verstauen der Beute (ein höherer fünfstelliger Geldbetrag) gab einer der Männer einen Pistolenschuss in die Luft ab – eine Mitarbeiterin wurde nur knapp verfehlt.

Aktenzeichen XY in NRW: Wer hat dieses Pistolen-Trio gesehen?

Nach der Tat, während der ein Komplize Schmiere gestanden haben soll, flüchteten die Unbekannten in einem dunklen VW Golf III Kombi über die A4 in Richtung Rheinisch-Bergischer-Kreis. Dort fanden die Ermittler in Höhe der Anschussstelle Moitzfeld auch das an dem Fluchtfahrzeug angebrachte und zuvor in Köln-Seeberg entwendete Kennzeichen.

Nach Erkenntnissen der Polizei sollen die Männer dunkelblaue Skimasken getragen haben. Im Einzelnen werden sie so beschrieben:

Einer der Tatverdächtigen des Überfalls in Köln. Foto: Polizei Köln

Tatverdächtiger 1:

männlich, schlanke Statur, etwa 1,80 Meter groß

schwarze Jacke mit auffälligem gelben Reisverschluss, schwarze Hose mit weißen Streifen seitlich, schwarze Adidas-Sneaker mit weißen Balken

schwarze Sporttasche, Schriftzug „Uncle Sam“

Tatverdächtiger 2:

männlich, athletische Statur, etwa 1,90 Meter groß

schwarze Jacke von „North Face“, kakifarbene, militärähnliche Hose, schwarze Stiefel

militärisches Auftreten

schwarze Sporttasche, Schriftzug „Uncle Sam“

Einer der Tatverdächtigen hatte ein Sturmgewehr. Foto: Polizei Köln

Tatverdächtiger 3:

männlich, kräftige Statur, etwa 1,80 Meter groß

schwarzer Mantel, schwarze Hose

Umhängetasche

Der dritte Tatverdächtige des Überfalls in Köln. Foto: Polizei Köln

Wer Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Männer machen kann, soll seine Hinweise unter der 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.