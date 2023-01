Silvester in NRW: Mann sticht Frau in Wohnung nieder – sie stirbt noch am Tatort!

Schrecklicher Vorfall an Silvester in Düsseldorf (NRW): Ein Mann stach bei einem Streit eine Frau nieder – tot!

Am Silvester-Abend ist es in Düsseldorf (NRW) zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen: In einer Wohnung stach ein 33-jähriger Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem Messer auf eine Frau ein. Das Opfer starb noch am Tatort im Stadtteil Vennhausen.

Mehr Infos zum genauen Tathergang gibt es bislang nicht. In welchen Verhältnis Täter und Opfer zueinander standen, ist bislang ebenfalls noch unklar. Der 33-Jährige wurde festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt jetzt. (mit dpa)