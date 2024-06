Selm: Obdachloser sticht auf Kind ein – Täter auf der Flucht

In NRW hat ein Mann ein Grundschulkind verletzt. Die Tat ereignete sich am 20. Juni in der Overbergschule in Selm und löste einen Großalarm aus. Die Fahndung nach den geflüchteten Verdächtigen läuft.

Selm: Ermittlungen der Polizei dauern an

In Selm, einer mittlere kreisangehörige Stadt, die zum Kreis Unna in NRW gehört, soll ein Mann, „möglicherweise ein Obdachloser“, heißt es in einem Bericht der „BILD“, mit einem Buttermesser auf ein acht Jahre altes Kind losgegangen sein. Der Junge soll von dem Angriff ersten Angaben zufolge eine Schnittverletzung davongetragen haben. Nach dem Angriff auf das Grundschulkind soll der Mann das Messer in die Richtung eines anderen Kindes geworfen haben. Anschließend sei der Verdächtige geflüchtet.

Nähere Hintergründe zu der Tat sind bislang völlig unklar. Die Ermittlungen der zuständigen Behörden und die Fahndung nach dem Geflüchteten dauern derzeit noch an.

Weitere Informationen folgen in Kürze.