Lehrerin in NRW zeigt Schülern OP-Video – die reagieren schockiert

Wenn in der Schule eine Banane und ein Kondom ausgepackt werden, beginnt das große Tuscheln und Kichern der kleinen und großen Schüler. Dabei sind Themen wie Penisgröße, multiple Orgasmen und Co. längst kein Tabu mehr. Immerhin hat die Erfolgsserie „Sex Education“ für eine ordentliche Aufklärung in Sachen Sexualität gesorgt.

Aber nicht nur das ist wichtig, sondern auch die Aufklärung über Krankheiten in diesem Bereich. Und genau darüber spricht eine Lehrerin aus NRW und greift dabei zu drastischen Methoden.

NRW: Lehrerin zeigt Video von Gebärmutter-OP

Doch es geht nicht um einen Film über Verhütungsmethoden, sondern um eine Operation. Denn bei der Lehrerin aus NRW wurde eine Krebsvorstufe am Gebärmutterhals entdeckt. Es ist klar: Sie muss sich die Gebärmutter entfernen lassen.

Und während andere Patientinnen in dieser Situation bange Fragen stellen, will die Lehrerin im Aufklärungsgespräch wissen: „Darf die Operation gefilmt werden?“ Dabei geht es ihr nicht um eine mögliche Kontrolle, sondern um Aufklärung. Sie möchte das Video ihren Schülern zeigen und für den Unterricht nutzen.

„Das ist der erste Eierstock“, erklärt Ulrike Kuhlmann in einem Video des „WDR“, während ein medizinisches Besteck in ihrem Intimbereich zu sehen ist. „Wir hatten gerade Sexualkunde, als ich meinen Befund bekam“, erklärt die Biologielehrerin, „das passte natürlich. Und dann habe ich gedacht: Ich erzähle denen, was bei mir los ist, und wir können uns jetzt gemeinsam die Operation anschauen.“

Die Schüler konnten frei entscheiden, ob sie sich das intime Video anschauen wollten oder nicht. Die Meinung danach? Geteilt. Eine Schülerin meint: „Ein bisschen eklig. Die sahen alle so glibberig aus.“ Während ein anderer Schüler betont: „Ich fand es erstaunlich, dass sie so viel Vertrauen zu uns hatte.“

Kritik und Jubel: Fans sind gespalten

Und mit diesem Lob ist er wohl nicht allein, denn das Video, das die WDR-Lokalzeit auf ihrem offiziellen Facebook-Account geteilt hat, wurde von zahlreichen Usern kommentiert. „Fantastische Frau“, schreibt ein User ganz angetan. „Großartige Lehrerin“ findet auch eine andere Userin.

Doch es gibt nicht nur Begeisterung und Lob – es hagelt auch Kritik. So schreibt ein Zuschauer: „Also, ich bin ja echt offen, was Erkrankungen oder OPs angeht, aber das ist mir dann doch too much.“ Und auch ein weiterer findet: „Wie krank ist das denn bitte?!“

Trotz aller Meinungsverschiedenheit und Kritik bleibt Ulrike Kuhlmann nur alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Und eines ist klar: Ihre Schüler aus NRW werden diesen besonderen Tag sicherlich nicht vergessen.