Katzen kurz nach Vermittlung zurück in NRW-Tierheim: „Können einfach nur den Kopf schütteln“

Es schien, als hätte sich das Blatt und das Leben der beiden Katzen aus dem Tierheim Bergheim (NRW) endlich zum Guten gewendet. Schließlich hatten die beiden Samtpfoten ein Zuhause gefunden und konnten ihr Zuhause bei Köln verlassen.

Doch das neue Leben war schneller vorbei, als die beiden sich einleben konnten. Und genau deswegen melden sich jetzt die Pfleger aus dem NRW-Tierheim zu Wort. Sie sind sauer, denn so ein Verhalten haben die Katzen nicht verdient.

Tierheim NRW: Katzen-Schicksal sorgt für Furore

Mit großen Kulleraugen schauen die beiden Katzen Stevie und Blacky in die Kamera. Ganz verdutzt, könnte man meinen – und die Reaktion wäre verständlich. Denn eigentlich dachten die beiden Tierheimbewohner aus NRW, sie hätten endlich ein dauerhaftes Zuhause.

„Die Leute mehrfach bei uns, haben die Kater intensiv kennenlernen können und wussten auch, dass es bei ihnen um verspielte Jungspunde handelt“, erinnerte sich die Pfleger gegenüber den Tier-Fans auf ihrer offiziellen Facebook-Seite.

Doch nach dem Kennenlernen und der Adoption folgte für alle Beteiligten die absolute Ernüchterung und Enttäuschung. Denn die betreffende Familie und deren Kinder brachten die beiden Vierbeiner wieder zurück ins Tierheim. Mit einer Erklärung, die im Tierheim in NRW auf blankes Kopfschütteln stieß.

Denn plötzlich waren die Kater den neuen Besitzern doch „zu lebhaft“, weshalb sie nach kurzer Zeit schon wieder aus ihrem neuen Zuhause flogen.

„Bitte für immer“: Pfleger sind erschüttert

Vor allem die Kinder der Familie seien „tief traurig“ über die Entscheidung ihrer Eltern gewesen, „dass sie sich von ihren neuen Freunden wieder verabschieden mussten“, berichteten die Tierschützer und verheimlichten nicht, was sie von der Aktion hielten. „Manchmal, wie in diesem Fall, können wir nur den Kopf schütteln“, so der Tenor.

Nun sucht das Tierheim erneut ein neues Heim für die Rasselbande – diesmal „aber bitte für immer“, betonen die Mitarbeiter aus NRW.

Hier kannst du dir die beiden Samtpfoten anschauen:

Wer die lebhaften jungen Vierbeiner kennenlernen möchte, kann sich per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de mit den Mitarbeitern in Verbindung setzen. Mehr Infos zur Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims.