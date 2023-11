Sauerland/Winterberg: Ski-Saison vor dem Start – doch DAS bereitet Sorgen

Im Sauerland steht der Winter vor der Tür. Der Wochenanfang hat rund 30 Zentimeter frischen Schnee gebracht. Das bedeutet auch, dass sich am Wochenende wohl wieder viele Ski-Fans auf den Weg nach Winterberg machen werden.

Aber bedeutet das auch, dass die Straßen auf dem Weg nach Winterberg überfüllt sein werden und dass es ein Schneechaos geben wird?

Sauerland/Winterberg bereitet sich auf die Saison vor

Wenn sich die Voraussagen bestätigen, dann zeichnet sich in Winterberg ein Saisonstart ab, wie er im Bilderbuch stehen könnte. Ungewöhnlich früh bahnt sich ein Winter mit Schnee an, der dafür Sorgen könnte, dass Skifahrer, Snowboarder, Rodler und Langläufer am Wochenende der Wintersport-Arena Sauerland aufkreuzen werden. Dafür sollen bereits mindestens 100 Loipenkilometer gespurt sein. Die Ski- oder Rodelangebote hingegen sollen erst in vier Skigebieten bereitstehen.

+++ Wetter in NRW: Neuer Schnee im Anmarsch! Experte warnt – „Chaotische Angelegenheit“ +++

Rechnet die Wintersport-Arena Sauerland bereits an diesem Wochenende mit einem Verkehrschaos? „Ein Verkehrs-Chaos erwarten wir in keinster Weise. Zu dieser Zeit kommen in der Regel wenig Gäste in die Skigebiete“, sagt Susanne Schulten, Pressesprecherin von Wintersport-Arena Sauerland auf Anfrage von DERWESTEN.

Sauerland/ Winterberg: Hier sollte aufgepasst werden

Ein Verkehrschaos erwarte Pressesprecherin Schulten nicht: „Wer Winterreifen hat, sollte auch gut durchkommen“. Allerdings sei besondere Vorsicht abseits der normalen Straßen geboten sein: „Winterreifen sind allerdings auf den Parkplätzen angebracht, da dort meist eine festgefahrene Schneedecke existiert. Die Straßen sind hingegen gut geräumt und die Schneefälle der kommenden Tage sind nur gering“, so Schulte gegenüber DERWESTEN.

Das könnte dich auch interessieren:

Allgemeine Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den

Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde

Willingen.