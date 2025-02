„San Hejmo“-Festival: Plötzlich geht die Nachricht um – Veranstalter lässt es Besucher endlich wissen

Sehnsüchtig blicken zahlreiche Musikliebhaber in NRW auf den Kalender – und können es kaum abwarten, bis endlich der August um die Ecke kommt. In ziemlich genau einem halben Jahr ist es nämlich so weit: Am 15. und 16. August 2025 steigt am Flughafen Weeze zum vierten Mal das „San Hejmo“-Festival.

Mit einem Mix aus hochkarätigen Stars und kleineren, unbekannten Künstlern will das „San Hejmo“-Festival wieder reihenweise Electro- und Pop-Fans nach Weeze (NRW) locken. Allein im letzten Jahr pilgerten rund 65.000 Besucher zu dem Event.

Sechs Monate vor dem Start läuft der Ticketverkauf bereits auf Hochtouren – und auch das komplette Line-Up für die beliebte „Electronic Stage“ wurde nun von den Veranstaltern persönlich verkündet.

„San Hejmo“-Festival verkündet Electronic-Line-Up

Für die „Mainstage“ kündigte das „San Hejmo“-Festival bereits einige absolute Hochkaräter aus der deutschen Musikszene an. Clueso, Finch, K.I.Z., Nina Chuba, Sido, Bausa und Paula Hartmann werden am Flughafen Weeze auftreten.

Per Pressemitteilung verkündeten die Veranstalter des „San Hejmo“-Festivals am Montag (10. Februar) nun das komplette Line-Up für die gleichzeitig stattfindende „Electronic Stage“. Hier geben sich die folgenden Künstler die Ehre:

Alle Farben

Topic

Bennett

Lari Luke

David Puentez

Drunken Masters

Gestört aber Geil

Lost Identity

Tujamo

Eskei83

Brandon

Chris el Greco

Maddi Bu

Oliver Magenta

Phake x Sarazar

Ticket-Vorverkauf läuft bereits

Zurzeit läuft bereits der Ticketvorverkauf für das „San Hejmo“-Festival – aktuell (Stand: 10. Februar) sind die Tickets der „Phase 2“ freigeschaltet, die sich preislich zwischen 95 und 180 Euro bewegen, oder als VIP-Paket zwischen 375 bis 649 Euro.

Die nächste Preisstufe soll dann im März freigeschaltet werden.