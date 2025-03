Ruhrgebiet: Rolf kommt zur Hochzeit seines Sohnes – es wird wohl seine letzte große Feier

Der Wünschewagen des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) ermöglicht es, schwerkranken Menschen ihren letzten großen Herzenswunsch zu erfüllen. So brachte er beispielsweise Ella (Name geändert) aus NRW mit ihrer Familie an die Ostsee. Rolf aus dem Ruhrgebiet hingegen hatte anstelle einer großen Reise einen ganz anderen Wunsch.

Er wollte unbedingt die Hochzeit seines Sohnes miterleben. Genau diesen Wunsch erfüllte ihm das Team des Wünschewagens und teilt Einblicke über die emotionale Reise auf Facebook.

Ruhrgebiet: SO verlief die große Feier

Abgeholt wurde Rolf von zwei Mitarbeitern in seiner Senioren-Residenz im Ruhrgebiet. Dort wartete er bereits auf den Wünschewagen und war passend zur Hochzeit gekleidet. Als die beiden Mitarbeiter ankamen, war Rolf gut gelaunt und etwas aufgeregt.

+++ Auch interessant: NRW: Frau will ein letztes Mal zum Weihnachtsmarkt – es ist ein Abschied für immer +++

Nach der Anreise nach Schermbeck konnte er „den großen Tag seines Sohnes bei sonnigem Wetter in vollen Zügen genießen“, heißt es in dem Post. Rolf erfreute sich dabei an der Trauung in der Gartenkapelle eines Wellness-Hotels, am anschließenden Sektempfang mit Schlager-Überraschungsgast, am Mittagsmahl und dem traditionellen Kuchenanschneiden.

+++ Passend dazu: Frau aus NRW tritt letzte große Reise an – ihre ganze Familie begleitet sie +++

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hochzeit seines Sohnes wohl die letzte große Feier

Nach der Hochzeit wurde Rolf ermüdet, aber glücklich zurückgebracht und dem Pflegeteam übergeben. Die Erinnerungen „sprudelten umgehend aus ihm heraus“, heißt es in dem Post des Wünschewagens.

Hier mehr lesen:

„Er wird hoffentlich noch lange von diesem Erlebnis zehren können…“ schreibt das Team. Auch für seinen Sohn und alle Angehörigen dürfte dieser emotionale Tag unvergesslich bleiben. Für Rolf wird es jedoch wohl die letzte große Feier gewesen sein.