Ruhrgebiet: Auto fährt in Sattelzug – eine Person tot!

Tragischer Unfall im Ruhrgebiet!

Ein folgenschwerer Autounfall im Ruhrgebiet forderte das Leben eines Verkehrsteilnehmers.

Ruhrgebiet: Tragischer Unfall auf der B233

Am Sonntagabend, 6. November, wurde die B233 an der Werner Straße in Bergkamen zum Schauplatz eines tragischen Unfalls.

Laut Informationen von DER WESTEN soll ein Autofahrer gegen 19.45 Uhr in einen parkenden Sattelzug gefahren sein. Noch sei unklar, wie der Fahrer des Honda Jazz das Hinderniss übersehen konnte.

Beide Insassen wurden in dem Unfallwagen eingeklemmt. Die eine Person kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Ruhrgebiet: Insasse überlebt den Unfall nicht

Für die andere Person kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.