Ruhrgebiet: Tragödie im Schwimmbad! Kind (6) ertrunken

Was für ein unfassbar schreckliches Unglück im Ruhrgebiet! Am frühen Samstagnachmittag (19. April) gegen 14.30 Uhr soll in der Erlebnistherme Maximare in Hamm ein sechs Jahre altes Kind ertrunken sein.

Nach Informationen von DER WESTEN versuchte ein Bademeister noch am Beckenrand das Leben des Kindes zu retten. Doch jede Wiederbelebungsmaßnahmen kam zu spät.

Ruhrgebiet: Kleines Kind ertrinkt bei Kindergeburtstag

Selbst eingetroffene Rettungssanitäter und ein Notarzt konnten nichts mehr machen. Obwohl sie schnell im Erlebnisbad waren und den Bademeister ablösten, überlebte das Kind nicht. Es verstarb wenig später im Krankenhaus.

Mehr Themen:

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei traf kurz nach der Tragödie in der Erlebnistherme im Ruhrgebiet ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenaussagen zufolge soll die Familie des ertrunkenen Kindes dort einen Kindergeburtstag gefeiert haben.