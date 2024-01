Ruhrgebiet: Platz an Silvester komplett verwüstet – „Was ist mit euch nicht in Ordnung?“

Es sind Bilder, die fassungslos machen! Gerade erst ist Silvester im Ruhrgebiet überstanden, doch in Bottrop wurden wie schon im Jahr zuvor Polizisten angegriffen. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte berichteten von etlichen Einsätzen am Neujahrsmorgen (1. Januar). Besonders erschreckend: die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen!

So schleuderte ein 17-Jähriger am „Roten Platz“ auf Prosper III in Bottrop einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen. Die Polizei aus der Stadt im Ruhrgebiet nahm ihn fest. Das war beileibe nicht der erste (und einzige Angriff) von Chaoten. Und auch der beliebte Platz wurde völlig verwüstet…

Ruhrgebiet: Platz an Silvester komplett verwüstet

Schon am Samstagabend (30. Dezember) warf ein Kind (12) einen Feuerwerkskörper in Richtung von Polizisten am Berliner Platz. Ein Zeuge beobachtete den Wurf. Der Böller explodierte neben den Beamten. Zum Glück blieben sie unverletzt. Der 12-Jährige wurde seinen Eltern übergeben, gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

In der Silvesternacht selbst dann der nächste Irrsinn: Gegen 0.40 Uhr wurden aus einer Gruppe heraus am „Roten Platz“ an der Kardinal-Hengsbach-Straße gezielt Böller auf Polizisten geworfen. Als Beamte den Werfern folgten, schleuderte ein anderer Jugendlicher einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen. Der 17-Jährige aus Bottrop wurde festgenommen, er leistete sogar noch Widerstand. Auch gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes ermittelt. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Ruhrgebiet: Der Kardinal-Hengsbach-Platz in Bottrop nach der Silvesternacht. Foto: FUNKE Foto Services

„Was ist mit euch nicht in Ordnung?“

Der Schrecken folgte mit Sonnenaufgang: Der „Rote Platz“ in Bottrop ist nachts völlig zerstört worden. Die Sitzbänke und Hochbeete, die den Platz eigentlich verschönern sollten, wurden herausgerissen, teilweise zerschlagen und geteilt. Ein Video, das auf Facebook kursiert, zeigt die völlige Zerstörungswut von Chaoten.

Ein Anwohner schreibt dazu: „Was ist mit Euch denn nicht in Ordnung? (…) Das waren so schöne Hochbeete. So fängt das Jahr nicht gut an.“ Die Polizei ermittelt. Dass ausgerechnet der beliebte Platz zerstört wird, ist kein Zufall: Schon an Silvester 2022/2023 wurde er demoliert, die Ausschreitungen gegenüber Einsatzkräften fanden dort ihren Gipfel. Bleibt zu hoffen, dass die Übeltäter schnell zur Rechenschaft gezogen werden…