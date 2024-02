Ruhrgebiet: Mega-Stars kommen zu beliebten Pott-Festival – es wird einer ihrer letzten Auftritte!

In wenigen Monaten ist es schon wieder so weit und ein berühmtes Festival im Ruhrgebiet öffnet seine Tore: das Ruhrpott Rodeo. Am 5. Juli startet das beliebte Event in Bottrop und dauert zwei Tage.

Zwei Tage, auf denen die Festivalbegeisterte zur guten Musik tanzen und das Flair genießen können. Nun haben die Veranstalter den Headliner verkündet – und der sorgt bei vielen Besuchern für große Euphorie.

Ruhrgebiet: Weltstars kommen nach Bottrop

Extra aus dem weit entfernten Kanada reist der diesjährige Headliner an. Niemand geringeres als die Punkrock-Band Sum 41 soll bei den Festivalfans für richtig gute Stimmung sorgen.

Dabei ist diese Ankündigung für viele eine riesige Überraschung, denn erst im Frühjahr 2023 hatten die Stars ihre Auflösung bekannt gegeben. Beim Ruhrpott Rodeo können Fans daher einen der allerletzten Auftritte der Band miterleben. Wenn das mal kein Kracher ist!

Nach langen 27 Jahren Bandgeschichte werden die 5 Stars bald getrennte Wege gehen. Mit Hits wie „Fat Lip“, „In too deep“ und „Motivation” erlangten die Kanadier um Sänger Deryck Whibley schlagartig Berühmtheit und prägten eine ganze Generation. „Darüber freuen wir uns unglaublich und es zeigt, dass Sum 41 ihr Herz für Punkrock trotz ihres wahnsinnigen Erfolgs nie verloren haben“, schreiben die Veranstalter auf Instagram.

Weitere Top-Acts angekündigt

Neben Sum 41 werden auf dem Flugplatz Schwarze Heide in Bottrop-Kirchhellen noch weitere Mega-Stars auftreten. Als ein „Mix aus alten Bekannten und neuen Gesichtern“, beschreiben die Veranstalter das diesjährige Line-Up. Dazu gehören Bad Religion, Suicidal Tendencies, Millencolin & Toy Dolls. Auch Jaya the Cat, die Band, die schon etliche Male dabei war, ist wieder am Start. Mit dabei sind außerdem die Lokalmatadore, Moneyboy und das Lumpenpack. Diese Stars und noch viele mehr werden bei den Festivalfans sicherlich für eine tolle Stimmung und ein unvergessliches Wochenende sorgen.

Für das große Event im Ruhrgebiet sind sogar noch Tickets erhältlich, die nach dieser Mega-Ankündigung sicherlich schneller weggehen als gedacht. Die Preise variieren je nach Kategorie. Für 84,75 Euro beispielsweise bekommst du ein Ticket für den Freitag, Kombi-Tickets mit Camping kosten 167,24 Euro.