Ruhrgebiet: Rossmann-Kunde macht Schock-Entdeckung im Oster-Regal! „100 Euro das Kilo“

Wenige Wochen vor Ostern sind die Regale in den Supermärkten im Ruhrgebiet bereits prall gefüllt mit Schokoladenhasen, bunten Eiern und Ostersüßigkeiten. Doch während die einen schon euphorisch für das Fest einkaufen, sind andere Kunden eher abgeschreckt. Vor allem einem Kunden, der bei Rossmann einen Osterartikel im Regal sieht, fallen fast die Augen aus dem Kopf. Der Grund dafür ist der Preis.

Ruhrgebiet: „100 Euro das Kilo“ bei Rossmann

Ein Osterfest ohne Schokolade, das ist für viele undenkbar. Wobei der ein oder andere mit Blick auf das Preisschild seine Meinung ändern könnte. Die beliebte Marke „Lindt“ bietet in dem Drogeriemarkt eine Packung mit kleinen Schokoladen-Kugeln an. Als „Kleine Ostergeschenke“ ist das Produkt deklariert. Die 37 Gramm werden für 3,69 Euro angeboten. Als ein Kunde den Kilopreis in der Rossmann-Filiale in Bottrop sieht, kann er es nicht glauben. Knapp 100 Euro kostet ein Kilo dieser Köstlichkeit.

Knapp 100 Euro kostet ein Kilo der Süßigkeit bei Rossmann im Ruhrgebiet. Foto: Bruno Getta

Gestiegene Kakaopreise in Deutschland

Es ist keine riesige Neuigkeit, dass die Kakaopreise in ganz Deutschland gestiegen sind. Bereits im Jahr 2023 stieg der Preis von Schokolade im Einzelhandel um 16,4 Prozent. Ein Grund für den deutlichen Preisanstieg sind die Preise des Rohstoffes. Schokoladenhersteller zahlen für Kakao fast doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Allein in den vergangenen zwölf Monaten liegt das Plus bei dem Preis für eine Tonne Rohkakao bei mehr als 160 Prozent. Ernteausfälle und ein sinkendes Angebot treiben die Preise immer Höhe. Wir berichteten hier über die genauen Preiserhöhungen der Hersteller <<<.

Auch der Klimawandel ist an diesem Phänomen nicht ganz unschuldig. Dieser beeinträchtigt den Anbau erheblich, denn durch Extremwetterereignisse wie lange Dürreperioden, Starkregen und Überflutungen wurden die Erträge reduziert oder die Ernten völlig zerstört, wie die „Tagesschau“ berichtet. Trotz der guten Gründe für den Preisanstieg: Viele Kunden von Rossmann und Supermärkten sind zu Ostern gezwungen, auf Schokolade zu verzichten oder bei den Preisen kräftig zu sparen.