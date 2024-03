Edeka, Kaufland & Co: heftiger Preisanstieg – DAS musst du jetzt wissen

Nachdem Kunden lange Zeit die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation gespürt haben, hat sich zumindest die finanzielle Lage wieder etwas entspannt. Die Preise bei Edeka, Kaufland & Co. waren in der Summe wieder etwas angemessener als noch im vorigen Jahr.

Man könnte meinen, dass sich das Preisniveau stabil hält oder sogar noch weiter heruntergeht, aber das Gegenteil ist der Fall. Zumindest bei bestimmten Produkten.

Edeka, Kaufland & Co: Diese Produkte sind teurer geworden

Ende des Monats steht das nächste große christliche Fest vor der Tür. An Ostern freuen sich viele Kinder vor allem auf Schokolade. Daher wird es auch in diesem Jahr wieder dazu kommen, dass viele Kunden bei Edeka, Kaufland und & Co. sich auf die Suche nach den besten oder auch günstigsten Osterprodukten in Schokoladenform machen.

Es wird nur leider gar nicht so einfach sein, wirklich günstige Schokoladen-Osterhasen oder Schokoladen-Ostereier zu finden. Das liegt daran, dass die Kakaopreise derzeit auf einem Rekordhoch liegen. Und das sorgt dafür, dass die Schokolade immer teurer wird. Bereits im Jahr 2023 stieg der Preis von Schokolade im Einzelhandel um 16,4 %. Im Jahr 2024 lässt sich durch einen Vergleich von Zahlungsanbieter SumUp feststellen, wie viel teurer Milka, Lindt und Co. wirklich geworden sind.

Edeka, Kaufland & Co: So teuer wird Ostern dieses Jahr

Im Vergleich zwischen 2023 und 2024 wird deutlich, dass der Milka Schmunzelhase (45g) von Mondelez im Einzelhandel 2023 noch 0,99 Cent gekostet hat, aber im Jahr 2024 müssen Kunden bereits 1,19 Euro dafür zahlen. Das entspricht einer Preissteigerung von circa 20 Prozent. Harry Hase (110 Gramm) von Kinder wurde 2023 noch für 2,29 Euro angeboten, aber im Jahr 2024 kostet dasselbe Produkt 2,49 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 8,73 Prozent.

Der Vollmilch Osterhase (100 Gramm) von Lindt wurde 2023 noch für 3,49 Euro, wird in diesem Jahr aber für 3,79 Euro verkauft. Das ist eine Preissteigerung von fast 9 Prozent. In diesem Vergleich konnte lediglich der Hello Vegan Osterhase (80 Gramm) im Jahr 2023 wie auch im Jahr 2024 denselben Preis anbieten: 3,99 Euro.

Beachtenswert ist auch der Vergleich der beliebtesten 100-Gramm-Schokoladen. Die Vollmilchschokolade von Lindt kostete 2023 noch 1,99 Euro und 2024 schon 2,69 Euro. Das ist eine Preissteigerung von 35 Prozent. Die Milka Alpenmilch von Mondelez kostete 2023 1,29 Euro und 2024 1,49 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von knapp 16 Prozent.

Kinder Schokolade wurde 2023 für 1,29 Euro angeboten und wird 2024 für 1,39 Euro angeboten. Eine Preissteigerung von fast 8 Prozent. Yogurette von Ferrero wurde 2023 ebenfalls für 1,29 Euro und wird auch 2024 für 1,39 Euro angeboten. Hier dieselbe Preissteigerung. Die vegane Schokolade mit Haferdrink von Lindt hat im Jahr 2023 und 2024 einen unveränderten Preis von 3,49 Euro.