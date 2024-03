Ruhrgebiet: Anwohner entdeckt Aushang – und schäumt vor Wut! „Grenzt schon an Lächerlichkeit“

Der Revierpark Vonderort im Ruhrgebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt in Bottrop, Oberhausen und Umgebung. Ballspielwiesen, Seen, Spielplätze und natürlich viel Natur sind hier zu finden. Eigentlich ein toller Park für die ganze Familie.

Nur der Wasserspielplatz ist den Besuchern seit Jahren ein Dorn im Auge. Müll und Laub sammelten sich im Wasserbecken, viele bezeichneten den Zustand als verwahrlost und vergammelt. Nun hängt in der Nähe des Spielplatzes ein Plakat mit einer wichtigen Information. Darüber ärgerten sich die Besucher.

Ruhrgebiet: Was ist mit dem Wasserspielplatz?

„Hier kannst du bald wieder mit Wasser spielen“, steht auf dem Plakat. Darunter ist ein Zeitplan zu sehen. Die Planungsphase für die Sanierung des Spielplatzes soll ab Frühjahr 2024 ein Jahr dauern. Dann müssen Genehmigungen eingeholt und der Bau vorbereitet werden. Im Frühjahr 2025 soll dann ein Jahr lang gebaut werden, so dass im Sommer 2026 der Wasserspielplatz im Revierpark im Ruhrgebiet eröffnen kann. So der Plan.

Ein User postet das Foto des Plakats auf Facebook. Die Reaktionen sind eindeutig. Viele sind sich sicher: Eigentlich sollte die Sanierung des Revierparks doch im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Warum auf dem Plakat nun von 2026 die Rede ist, können viele nicht nachvollziehen. Es grenze schon an Lächerlichkeit, findet ein Besucher des Parks.

Auf Nachfrage von DER WESTEN beim RVR erklärte eine Pressesprecherin jedoch, dass es sich bei dem Projekt Wasserspielplatz im Revierpark Vonderort um ein Förderprojekt der Städtebauförderung handele. Das Projekt Wasserspielplatz stehe in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit der Sanierung des Revierparks Vonderort, weshalb „die Sanierung des Wasserspielplatzes bedauerlicherweise nie Bestandteil der Sanierung des Revierparks“ war.

„Nicht in Verzug“

„Stand heute befindet sich das Projekt Wasserspielplatz nicht in Verzug“, erklärte die Pressesprecherin der Redaktion weiter. Zur öffentlichen Kommunikation habe man das besagte Plakat letzte Woche im Park an mehreren Stellen ausgehangen. Dass es sich bei dem Projekt um eine große Verzögerung handelt, ist also ein Missverständnis gewesen. Der Wasserspielplatz war demnach nie Teil der Umbauarbeiten 2022.

Missverständnis hin oder her: Für die Anwohner ändert sich dadurch nichts, da sie dennoch bis 2026 warten müssen. Gerade für Familien mit kleinen Kindern wäre der Wasserspielplatz im Revierpark Ruhrgebiet im Sommer sicher ein beliebtes Ausflugsziel gewesen.