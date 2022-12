Ruhrgebiet: Restaurant lädt Obdachlose zu Weihnachten ein – aus einem ergreifenden Grund

Herzergreifende Weihnachtsaktion im Ruhrgebiet. Der „Rhodos Grill“ in Herne will an den beiden anstehenden Feiertagen Obdachlose auf ein Menü einladen. Eigentlichen gehen in dem griechischen Schnellrestaurant vorwiegend Gyros, Pommes und Co. über die Ladentheke.

Doch Kaies Haj Mtir und sein Team wollen für die Bedürftigen aus dem Ruhrgebiet zu Weihnachten richtig auftischen. „Sie sollen etwas Vernünftiges bekommen“, sagt der Inhaber im Gespräch mit DER WESTEN. Die Aktion hat bewegende Hintergründe.

Ruhrgebiet: Restaurant spendet Obdachlosen Festessen

In letzter Zeit seien immer mal wieder Obdachlose aufgetaucht, um nach einer warmen Mahlzeit zu fragen, berichtet Kaies Haj Mtir. Da habe sich der Gastronom überlegt, dass die Bedürftigen auch an Weihnachten nicht leer ausgehen sollten. Schon früher habe der gelernte Koch in Restaurants im Sauerland Weihnachtsessen für Obdachlose spendiert. Dabei habe er immer an einer Situation vor rund 30 Jahren zurückdenken müssen, als er beinahe selbst seine Wohnung verloren habe. Er sei nun dankbar für seine Gesundheit und alles, was er sich erarbeiten konnte.

Seine Einstellung: „Man muss von dem abgeben, was man hat.“ In diesem Jahr sollen Bedürftige in Herne am 1. und 2. Weihnachtstag von 15 bis 20 Uhr profitieren. Neben dem Gastronomen beteilige sich auch der Gyroslieferant an den Kosten der Aktion. Obdachlose sollen in seinem Restaurant an der Overhofstraße 1 aus zwei Menüs auswählen können:

Rinderroulladen mit Rotkohl und Klößen

Schweineglusch mit Rotkohl und Späzle

Dazu gebe es auch Salat und unalkoholische Getränke.

Der Rhodos-Grill spendiert an Weihnachten Obdachlosen eine kostenloses Menü. Foto: Kaies Haj Mtir

Weihnachts-Aktion für Obdachlose im Ruhrgebiet: „Respekt“

Vor Corona hatte es an Heiligabend in der Pizza-Arena in Herne jahrelang warme Mahlzeiten für Obdachlose gegeben. Dass der Rhodos-Grill nun selbst zu Zeiten der Inflation spendet, löst Begeisterungsstürme in den Sozialen Medien aus. „Respekt! Super Aktion“, heißt es in einer lokalen Facebookgruppe. „Eine große Geste. Toll“, schließt sich der nächste an.

Der Rhodos-Grill wird in den fünf Stunden an Weihnachten nicht nur für Bedürftige geöffnet sein. Auch zahlendes Publikum sei herzlich willkommen, erklärte der Herner Gastronom.