Ruhrgebiet: Auto kracht in Schaufenster ++ Zwei Kinder (8, 14) verletzt

Spektakulärer Unfall im Ruhrgebiet.

Der Vorfall ereignete sich in Recklinghausen. Ein Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte in ein Schaufenster. Zwei Kinder, die sich auf der Rückbank des Fahrzeugs befanden, wurden bei dem Unfall verletzt – das Jüngere sogar schwer. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schlimmer Auto-Unfall im Ruhrgebiet

Wie die Polizei Recklinghausen berichtet, ereignete sich der schwere Unfall am Donnerstag (3. November) gegen 22.20 Uhr an der Ecke Karlstraße/ Hochlarmarkstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Autofahrer auf der Karlstraße in Richtung Hochlarmarkstraße in der Ruhrgebiets-Stadt, als er von der Fahrbahn abkam.

Das Auto prallte gegen das Schaufenster eines Ladens und gegen die darunter liegende Mauer. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls saßen zwei Kinder (8, 14) auf der Rückbank des Fahrzeugs. Diese wurden bei Aufprall verletzt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Zwei Kinder bei Unfall verletzt – eins schwer

Die beiden Kinder erlitten unterschiedlich schwere Verletzungen. Während das 12-Jährige nur leicht verletzt war, hatte es das jüngere Kind heftiger erwischt. Es wurde schwer verletzt von Familienangehörigen zusammen mit dem anderen Kind in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere News:

Wer das Auto zu dem Zeitpunkt des Unfalls gefahren hat, ist noch nicht vollständig klar und Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Recklinghausen. Es gebe aber Hinweise auf den Fahrer, berichtet die Polizei. Das Unfallfahrzeug wurde von den Beamten zur Beweissicherung beschlagnahmt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf derzeit 2500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Geschehen dauern an.