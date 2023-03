Ruhrgebiet: Streit eskaliert! Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern im Ruhrgebiet wurde zu einem Kampf um Leben und Tod! Während ein 26-Jähriger mit lebensgefährlichen Verletzungen davon kam, sitzt sein 24-jähriger Kontrahent jetzt im Knast.

Der dramatische Vorfall ereignete sich letzten Freitag (24. März) in Recklinghausen in einer Wohnung. Ein 24-jähriger Recklinghausener und sein Bekannter gerieten offenbar am Abend in Streit, es folgte eine körperliche Auseinandersetzung.

Ruhrgebiet: Mann mit Messer schwer verletzt

Der 26-jährige Bekannte wurde während dieser schwer durch einen Messerstich verletzt. Er wurde im Krankenhaus auf der Intensivstation versorgt, schwebte zunächst in Lebensgefahr. Auch der 24-Jährige wurde bei dem Streit verletzt. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und musste in Gewahrsam bleiben.

++ Duisburg: Drama beim Überholen! Autofahrer kracht gegen Baum – Lebensgefahr ++

Eine Mordkommission ermittelte in dem Fall und erhärtete einen Tatverdacht gegen den 26-jährigen Schwerverletzten. Die Staatsanwaltschaft Bochum erließ daher am Montag (27. März) gegen den Mann U-Haft wegen versuchten Totschlags.

Mehr Themen und News aus der Region:

Sein 24-jähriger Bekannter wurde dagegen aus der Haft der Polizei Recklinghausen entlassen.