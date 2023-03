Duisburg: Drama beim Überholen! Autofahrer kracht gegen Baum – Lebensgefahr

Dramatische Szenen in Duisburg! In der Nacht zu Sonntag (26. März) mündete ein Überholversuch eines 28-jährigen Autofahrers in Duisburg-Rheinhausen in einen schrecklichen Unfall. Der Duisburger schwebt in Lebensgefahr.

Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 4 Uhr nachts auf der Straße Kreuzacker, kurz vor der Einmündung Moerser Straße in Duisburg-Rheinhausen. Der Fahrer eines Peugeot 206 wollte einen Opel Ascona überholen und kam dabei aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab.

Duisburg: Autofahrer kommt bei Überholmanöver von Straße ab

Der 28-Jährige fuhr dadurch gegen ein Straßenschild und kollidierte anschließend mit einem dahinter stehenden Baum. Er wurde dabei schwer verletzt und in seinem Wagen eingeklemmt.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

zuerst die Unglücksstelle absichern und dann den Notruf unter 112 oder 110 wählen

anschließend lebenswichtige Funktionen (Atmung, Herz-Kreislauf) des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr Duisburg mussten den Mann aus dem Auto bergen und noch vor Ort reanimieren. Anschließend wurde der Autofahrer per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, liegt jetzt auf der Intensivstation und schwebt in akuter Lebensgefahr.

Duisburg: Opel-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bei dem 45-jährigen Fahrer des Opel Ascona wurde während der Zeugenbefragung festgestellt, dass er Alkohol konsumiert hatte. Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen der Polizei Duisburg zum Unfall dauern noch an – wegen dessen Schwere forderten die Beamten ein besonders geschultes Unfallaufnahmeteam aus Essen an.