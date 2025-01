Ruhrgebiet: Leiche in Wohnung gefunden ++ Polizei schnappt Verdächtigen

Polizei-Großeinsatz in Recklinghausen!

Am Sonntag (12. Januar) wurde in der Ruhgebietsstadt eine tote Frau (71) in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei Recklinghausen hat daraufhin umgehend eine Mordkommission eingerichtet. Die Beamten gehen von einem Gewaltdelikt im Stadtteil Hillen aus.

Ruhrgebiet: Frau (71) liegt tot in ihrer Wohnung

Am Sonntagabend hatte die Polizei Recklinghausen einen Notruf erhalten. Ein Zeuge meldete eine regungslose Frau in einer Wohnung an der Straße „Am Quellberg“ in Recklinghausen. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus.

Vor Ort bestätigte sich das Bild. Die 71-Jährige lag leblos auf dem Küchenboden. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Ein Hubschrauber kreiste kurzzeitig über dem Stadtteil Hillen – womöglich um nach einem Tatverdächtigen zu fahnden.

Tötungsdelikt im Ruhrgebiet – Festnahme!

Am Montagvormittag teilte die Polizei Recklinghausen mit, dass ein junger Mann (21) aus Recklinghausen festgenommen wurde. Er gilt als tatverdächtig und sollte im Verlauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob sich der 21-Jährige und die getötete Seniorin vor der Tat kannten, ist bislang unklar. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilte eine Sprecherin der Polizei Recklinghausen auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Auch zu den genauen Umständen und Hintergründen des schrecklichen Vorfalls machten die Ermittler am Tag nach der Tat noch keine weiteren Angaben. Eine Obduktion des Leichnams soll Ermittlungsansätze über die genaue Todesursache bringen.

Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort im Stadtteil Hillen gemacht haben. Du hast etwas gesehen oder kannst Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falls führen können? Dann melde dich bitte bei der Polizei Recklinghausen unter der Nummer: 0800/2361 111.