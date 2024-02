Ruhrgebiet: 19-Jähriger fährt mit fettem Lamborghini in parkende Autos – DAMIT hat er nicht gerechnet

Ein solcher Sachschaden sieht die Polizei nicht alle Tage: Dieser Verkehrsunfall im Ruhrgebiet hatte es echt in sich. Das Ganze ereignete sich am Sonntagmorgen, den 18. Februar. Hierbei krachte ein dicker Lamborghini in ein parkendes Auto und ein Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Euro ist entstanden. Wie konnte das nur passieren? Diesen Unfall wird der Fahrer in jedem Fall nicht so schnell vergessen.

Ruhrgebiet: Blauer Lamborghini crasht stehendes Auto

Als ein „nicht alltäglicher Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden“ beschrieb die Polizei Recklinghausen diesen Zusammenstoß. Zugegeben, es klingt schon eher ungewöhnlich. Um 11.34 Uhr am Sonntagmorgen war ein 19-jähriger Mann in Castrop-Rauxel auf der Wartburgstraße unterwegs. Das teure Fahrzeug verließ den Kreisverkehr Wartburgstraße/Schwarzer Weg in Fahrtrichtung Norden und geriet dann von der Fahrbahn ab. Scheinbar verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte daraufhin in zwei geparkte Pkw.

Auch interessant: NRW: Heftige Hunde-Attacke – Mann erleidet schwere Verletzungen

Glück im Unglück: Keiner wurde verletzt. Doch ein Klacks ist das trotzdem nicht, schließlich beträgt die Schadenshöhe mindestens 50.000 Euro! Doch dieser Zusammenstoß war noch nicht alles. Im Laufe des Vortages und der Nacht vor dem Unfall tauchte das teure Gefährt schon einmal auf dem Radar der Polizei auf.

Illegales Autorennen?

Scheinbar war der blaue Lamborghini zusammen mit einem grauen Audi R8 den Tag und die Nacht zuvor im Ruhrgebiet unterwegs. Die beiden Fahrzeuge wurden gleich mehrfach der Polizei gemeldet und im Zuge dessen auch einmal kontrolliert worden. Ein Fakt, der wohl stutzig macht: Kurz nach dem Unfall des Lamborghinis kehrte der Audi R8 an den Unfallort zurück. Am Steuer saß ebenfalls ein 19-Jähriger.

Das könnte dich auch interessieren:

Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ wurde der blaue Lamborghini nach dem Unfall beschlagnahmt. Das Polizeiaufgebot an der Unfallstelle im Ruhrgebiet soll riesig gewesen sein. Das hat sicher den einen oder anderen neugierigen Nachbarn angelockt. Angeblich seien „familiäre Zusammenhänge“ an dem hohen Polizeiaufkommen schuld. Genaueres dazu ist noch nicht bekannt. Ob es sich tatsächlich um ein illegales Autorennen handelte, wird derzeit von der Polizei untersucht.