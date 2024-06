Ruhrgebiet: Panne vor Europawahl – Städte müssen sofort handeln

Am Sonntag (9. Juni) geht das Ruhrgebiet zur Wahlurne, um über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mitzubestimmen. Doch wann geht es eigentlich los mit der Europawahl 2024?

Bei dieser Fragen ließen mehrere Städte im Ruhrgebiet die Wahlberechtigten im Regen stehen. Als die Panne kurz vor der Europawahl auffiel, mussten die Städte sofort reagieren.

Ruhrgebiet: Kurz vor der Europawahl wird es hektisch

Alle Wahlberechtigten sollten in den letzten Wochen Post von ihrer Heimatstadt bekommen haben. Darin die Wahlbenachrichtigung mit allen wichtigen Informationen rund um die Stimmabgabe. Doch in der Woche vor der Europawahl fiel es den Verantwortlichen im Kreis Recklinghausen wie Schuppen von den Augen: „Bei der Ausgestaltung der Wahlbenachrichtigung für die Europawahl wurden allerdings aufgrund eines technischen Fehlers die Öffnungszeiten der Wahlräume (Wahllokale) nicht mit abgedruckt.“

Damit das Wahlergebnis in den betroffenen Städten (Recklinghausen, Dorsten, Castrop-Rauxel, Oer-Erkenschwick, Marl und Waltrop) nicht anfechtbar ist, hat der Kreis Recklinghausen nun ein zusätzliches Informationsschreiben an die Wahlberechtigten verschickt, aus dem hervorgeht, dass die Wahlräume am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet sind.

So viel hat die Europawahl-Panne gekostet

Durch die Wahlpanne ist ein nicht unerheblicher finanzieller Schaden entstanden. Denn allein das Porto für die postalische Benachrichtigung der rund 86.500 Wahlberechtigten in Recklinghausen kostet rund 73.500 Euro. Hinzu kommen noch Briefumschläge und Papier. Und dann wären da ja noch die anderen betroffenen Städte im Ruhrgebiet.

Neben dem Gang ins Wahlbüro hatten Wahlberechtigte auch die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Sollte dabei etwas schiefgegangen sein, hat die Stadt Recklinghausen einen wichtigen Hinweis: „Wahlberechtigte, denen beantragte Briefwahlunterlagen nicht zugehen, können bis Samstag, 8. Juni 2024, 12.00 Uhr, einen neuen Wahlschein im Wahlbüro beantragen.“

