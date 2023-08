Ruhrgebiet: Gruppe umringt 21-Jährigen – einer sticht zu! Lebensgefahr

Brutales Verbrechen im Ruhrgebiet! Am späten Dienstagabend (22. August) kam es gegen 23.45 Uhr in Hagen zu einem üblen Streit. Eine Gruppe aus vier Männern (29, 22, 22 und 22 Jahre alt) hatte sich mit einem 21-Jährigen angelegt. Am Ende floss Blut.

Wie die Polizei Hagen am Mittwoch (23. August) mitteilt, stach einer aus der Vierergruppe mit einem Messer auf den jungen Mann ein. Danach flüchtete das feige Quartett. Das Opfer kam ins Krankennhaus, schwebt in Lebensgefahr.

Ruhrgebiet: Gruppe umringt 21-Jährigen – einer sticht zu

Die Polizei Hagen bildete jetzt eine Mordkommission, um das Geschehen restlos aufzuklären. Vor Ort stellten die Polizisten bereits zwei Fahrzeuge und ein Messer sicher.

Inzwischen sind alle vier Tatverdächtigen in ihren Wohnungen in Hagen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen auch seitens der Staatsanwaltschaft laufen weiter.