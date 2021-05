Liebe Ruhrpott-Politiker, schaut euch ab, was München jetzt für Kinder macht!

Ein Kommentar

Kinder sind die größten Verlierer der Corona-Krise. In ihrer wichtigsten Lebensphase wurden sie abgeschnitten von sozialen Kontakten. In den Sportvereinen gab es keine Angebote mehr. Millionen Schüler verloren beim Homeschooling den Anschluss.

Besonders Kinder aus bildungsfernen Familien wurden abgehängt, viele erlebten Gewalt in den Familien. Auch bei den Impfungen stehen die unter 16-Jährigen ganz hinten in der Warteschlange, noch ist nicht mal Impfstoff für sie zugelassen.

Diese Lockdown-Monate kann man nicht mehr zurückdrehen. Aber die Politik sollte nun alles dafür geben, den Kindern wieder mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Selbst Corona-Mahner Karl Lauterbach rechnet damit, dass der Sommer „gut“ wird. Es wird Lockerungen geben und die sollten genutzt werden!

Münchner Stadtpolitik macht es dem Ruhrgebiet vor!

Die Münchner Stadtpolitik macht es vor: Dort beschloss der Stadtrat am Mittwoch, dass Kinder unter 12 Jahren in diesem Sommer freien Eintritt in die Freibäder haben werden. Gratis Wasserspaß in den Sommerferien! Das gab es in der bayerischen Landeshauptstadt 2019 schon mal und wurde nun, auch angesichts des Langzeit-Lockdowns, neu beschlossen.

Familien haben in der Pandemie schon viel mitmachen müssen. Deshalb wollen wir sie weiter unterstützen. Gerade im Stadtrat beschlossen: Kinder unter 12 Jahren dürfen heuer umsonst in #München ins Freibad. Danke @burger_simone für die Initiative pic.twitter.com/3iTBl85SAk — SPD/Volt Fraktion im Münchner Rathaus (@RathausSPD) May 5, 2021

Man kann das noch weiter denken: Auch ein Eintritt in Zoos und Tierparks könnte für Kinder kostenlos ermöglicht werden. Das würde vor allem Kindern aus prekären Familien zugute kommen, für die selbst ein ermäßigter Eintrittspreis happig ist.

Noch eine gute Nachricht: SPD und Grüne sind jetzt doch für die Fortsetzung des kostenlosen Freibad-Eintritts für Kinder und Jugendliche, den wir 2019 ermöglicht haben. @manuel_pretzl: "Schön, dass die Einsicht gekommen ist. Besser spät als nie!" #stadtrat_live — CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat (@CSUimRathaus) May 5, 2021

Lasst euch was einfallen vor Ort!

Ein Kommentar von Online-Redakteur Marcel Görmann. Foto: red

Natürlich wäre das eine Belastung für die leeren öffentlichen Kassen, aber es wäre auch eine wichtige Botschaft an unsere Jüngsten: Solidarität zahlt sich aus! Ihr habt viel zurückstecken müssen, jetzt seid ihr mal wieder dran und kommt raus aus den oft engen Wohnungen.

+++ Markus Lanz (ZDF): „Ein absoluter Skandal“ – Arzt rechnet mit Vorgehen in Impfzentren ab +++

Die Bundesregierung geht Schritte in diese Richtung. Am Mittwoch wurde das „Aktionsprogramm Aufholen“ beschlossen. Zwei Milliarden Euro soll in Nachhilfe- und Förderprogramme, frühkindliche Bildung und Sozialarbeit fließen.

+++ Corona: Jens Spahn sorgt mit AstraZeneca-Freigabe für Wut – „Danke für nichts!“ +++

Jetzt ist aber auch die Kreativität der Stadträte und Oberbürgermeister vor Ort gefragt. Lasst euch was einfallen – bis zu den Ferien sind noch einige Wochen Zeit!