Ruhrgebiet: Autofahrer fliegt über Leitplanke ++ Fahrer schwer verletzt eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall im Ruhrgebiet! Am Samstagabend, den 26. November, kam ein Autofahrer auf der L522 in Marl von der Fahrbahn ab. Dann raste er über die Leitplanke hinweg und frontal in einen Baum.

Beim Aufprall verzog sich das Fahrzeugs, sodass der Fahrer feststeckte. Die Feuerwehr Marl (Ruhrgebiet) musste den Mann aus dem Auto retten und danach kam er sofort in ein Krankenhaus. Wie ein Sprecher der Polizei Recklinghausen gegenüber DER WESTEN bestätigte, sei er schwer verletzt, jedoch außer Lebensgefahr.

Ruhrgebiet: Schwerer Alleinunfall – Polizei mit ernster Vermutung

Gegen 18.00 Uhr am Samstag ging die Meldung bei der Feuerwehr Marl ein, dass ein Autofahrer an der L522 in seinem Unfallwagen festklemmte. Wie ein Polizeisprecher am Montag gegenüber DER WESTEN erklärte, sei der Autofahrer links von der Fahrbahn abgekommen. Dann raste er auf die Leitplanke zu, flog mit seinem Wagen darüber und krachte dann frontal in einen Baum.

Dieser stand an einem Abhang, sodass der Wagen zwischen Leitplanke und Baum zum Stillstand kam. Der auf dem Sitz eingeklemmte 82-Jährige musste dann von den Rettungskräften der Feuerwehr Marl aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Dort wurde der Coesfelder schwer verletzt stationär aufgenommen.

Unfall im Ruhrgebiet! Fahrer im Auto zwischen Baum und Leitplanke eingeklemmt! Foto: 7aktuell.de | Marc Gruber

Wie der Sprecher der Polizei Recklinghausen vermutet, könnte bei dem Senior ein medizinischer Notfall vorgelegen haben. Zu der genaueren Diagnose lägen zurzeit keine Informationen vor, deshalb konnte er sich nicht weiter dazu äußern.