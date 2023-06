Ruhrgebiet: Paukenschlag! Besucher müssen an beliebtem Badesee jetzt deutlich mehr zahlen

Pünktlich zum Sommer werden die Parkgebühren auf dem Gebiet rund um einen beliebten See im Ruhrgebiet angehoben.

Der Kemnader See zwischen Bochum und Witten, einer von sechs Stauseen im Ruhrgebiet, erfreut sich bei vielen Badegästen und Wassersportlern großer Beliebtheit. Doch gratis in Ufernähe parken? Das wird immer schwieriger. Die jetzige Einführung von Gebühren ist nämlich nicht die erste vor Ort – und die Besucher sind erwartungsgemäß eher wenig begeistert, wie die „WAZ“ berichtet.

Auch interessant: Bochum: Verstörendes Phänomen am Kemnader See – was ist denn hier passiert?

Ruhrgebiet: Neue Parkgebühren am Kemnader See

Nahe des Sees liegt das Freizeitbad Heveney im Wittener Stadtteil Heven. Dort konnte man einst gratis parken – doch damit war 2019 Schluss. Wer den Parkplatz nutzt, um an den See zu gehen, ohne das Freizeitbad zu besuchen, muss werktags drei Euro und am Wochenende fünf Euro zahlen. Nun ereilt dieses Schicksal auch einen weiteren Parkplatz in der Umgebung.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist nun auch am Hafen Heveney die Zeit des Gratis-Parkens endgültig vorbei. Zum Ende der Woche vom 19. bis 25. Juni soll es so weit sein – dann kostet das Parken am Hafen pauschal zwei Euro, werktags und am Wochenende. Wer zu Events anreist, zahlt fünf Euro.

Warum plötzlich Parkgebühren?

Doch warum diese Erhöhung? Jürgen Hecht, Geschäftsführer der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr, begründet die Entscheidung als wichtige Maßnahme gegen „Dauerparker und Berufspendler von der nahen Autobahn“.

Mehr News:

Doch welche Folgen hat das für gesamte Parksituation rund um den Kemnader See? Und wie wütend sind die Stammbesucher, die nun teilweise täglich Parkgebühren zahlen müssen, um mit ihrem Hund die gewohnte Gassi-Runde am Seeufer gehen zu können? Lese den Bericht der „WAZ„, um mehr zu erfahren.