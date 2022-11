Ruhrgebiet: Zug-Unglück ++ RE1 rammt Auto ++ Fahrer tot ++ Strecke gesperrt

Tödlicher Unfall am Donnerstagmittag (24. November) im Ruhrgebiet. Gegen 12.30 Uhr ist ein Auto am Bahnübergang an der Südkamener Straße in Kamen von einem Zug aus Richtung Hamm gerammt worden. Die Regionalbahn der Linie RE1 (RRX) schleifte den Wagen rund 200 Meter über die Schienen.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und ein Hubschrauber eilten zum Unfallort. Doch die Einsatzkräfte konnten nach Angaben der Polizei Unna nichts mehr für das Unfallopfer am Steuer des Wagens tun. Der Mensch starb noch am Unfallort. Die Strecke zwischen Siegen und dem Ruhrgebiet ist wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt worden.

Ruhrgebiet: Auto von Zug mitgeschleift

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Angaben einer Sprecherin der Polizei Unna am Nachmittag noch unklar. Nach ersten Ermittlungen kam das Auto von der Westicker Straße auf die Südkamener Straße und blieb dann auf den Gleisen des Bahnübergangs stehen. Die Schranken sollen zum Unglückszeitpunkt geschlossen gewesen sein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch ein Suizid komme in Betracht, sagte die Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN.

Von weiteren Verletzten ist der Polizei Unna bislang nichts bekannt. Die Passagiere wurden erst nach mehr als einer Stunde aus dem vorderen Zugteil evakuiert und über die freie Strecke in den hinteren Zugteil geleitet. Der hintere Zugteil soll dann offenbar später zum nächsten Bahnhof gefahren werden.

Im Ruhrgebiet hat ein Zug ein Auto erfasst. Foto: Mauermann / news 4 Video-Line TV

Zug-Unglück im Ruhrgebiet: Strecke gesperrt

Wegen des Unglücks ist die Strecke der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet zwischen Hamm und Dortmund seit Donnerstagmittag gesperrt. Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass die Bergungsarbeiten noch bis mindestens 20 Uhr andauern können. Es kommt zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Regionalverkehr. Davon betroffen sind Züge der Linien RE1, RE3 und RE6.

Die Deutsche Bahn teilt mit:

RE 3: Die Züge werden ohne Zwischenhalt zwischen Dortmund Hbf und Hamm (Westf) Hbf umgeleitet. Die Halte Dortmund-Scharnhorst – Dortmund-Kurl – Kamen-Methler – Kamen – Bönen-Nordbögge entfallen.

RE 1 (RRX): Die Züge werden zwischen Dortmund Hbf und Hamm (Westf) Hbf umgeleitet. Haltausfälle Dortmund-Kurl, Kamen-Methler, Kamen und Nordbögge.

RE 6 (RRX): Die Züge werden zwischen Dortmund Hbf und Hamm (Westf) Hbf umgeleitet. Haltausfall Kamen.

Seit 15.30 Uhr ist ein Busnotverkehr mit zwei Bussen der Firma Univers Reisen zwischen Dortmund Hbf und Hamm (Westf) Hbf mit Zwischenhalt in Kamen im Einsatz. Zwischen Kamen und Kamen-Methler sollen Reisende auf den Bus der Linie C 24 zurückgreifen.

Auch Fernverkehrszüge müssen umgeleitet werden. Wann die Strecke wieder freigegeben werden kann, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

Wir berichten weiter.