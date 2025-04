Ruhrgebiet: Mehrwertsteuer runter? Imbiss-Betreiber will nicht warten! „Ich knall’ runter“

Einmal Currywurst, bitte scharf und ohne Zwiebel – bei letzteres scheiden sich oft die Geister. Immerhin sind viele der Meinung, dass gerade das scharfe Gemüse für den knackigen Biss sorgt. Doch es sind längst nicht nur kulinarische Feinheiten, über die an der Bude diskutiert wird, was viele aktuell beschäftigt sind die Preise.

Ein Imbiss-Betreiber aus dem Ruhrgebiet hat nun genug von den teuren Preisen – und handelt.

Ruhrgebiet: Imbiss-Betreiber senkt die Preise

Obwohl die Inflationsrate im März leicht gesunken ist, spüren viele Verbraucher davon wenig. Besonders bei Lebensmitteln bleibt der Preisdruck hoch: Denn seit dem 1. Januar 2024 gilt in der Gastronomie wieder der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Während der Corona-Pandemie war dieser auf 5 Prozent, später auf 7 Prozent gesenkt worden, um Restaurants finanziell zu entlasten. Ende 2023 entschied sich die Ampelregierung gegen eine Verlängerung der Maßnahme.

Die Folge: Viele Gastronomen reagierten mit Preiserhöhungen, um die zusätzliche Belastung aufzufangen – und äußern scharfe Kritik an der Rückkehr zur alten Regelung.

Auch Besitzer des „Olymp Grill“ in Herne (im Ruhrgebiet) reagiert auf diese Maßnahmen deutlich. Er kritisiert: „Die Regierung braucht zu lange, bis sie alles senkt, ich knall’ runter“. Doch er schließt nicht etwa seine Läden oder verändert sein Angebot, sondern dreht kräftig an der Preisschraube. Und zwar nach unten. So betont er: „Bei uns gibt es das Wochenspecial mit Geschmack – und ohne Preisschock“.

Kunden reagieren sofort: „Guter Preis“

Was das in Preisen bedeutet? Nun, am Dienstag gibt es bei der Imbiss-Bude im Ruhrgebiet Gyros mit Pommes für 7,90 Euro. Am Mittwoch kostet das Jäger- oder Zigeunerschnitzel mit Pommes nur 8,90 Euro. Am Donnerstag kommt es für alle Fast-Food-Fans knüppeldick – aber nicht im Gegenteil, sondern mit einem richtig günstigen Preis um die Ecke. So kostet die Currywurst mit Pommes nur 4,80 Euro.

Kein Wunder, dass die Fans angesichts der vergleichsweise humanen Preise begeistert sind. So schreibt ein User auf Facebook: „Wenn alle so wären wie der Mann und nicht so geldgeil, würden die Gastronomen auch mehr verdienen“. Auch ein anderer User betonte: „Guter Preis“.

Mehr News:

Es hagelte aber nicht nur Kommentare, sondern auch viele virale Daumen hoch. In dem Sinne: Guten Appetit.