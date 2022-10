Ruhrgebiet: Polizei-Großeinsatz! Haus aus Angst vor „gefährlichen Stoffen“ evakuiert ++ Bewohner festgenommen

Alarm im Ruhrgebiet!

In Herten verschafften sich Feuerwehr und Polizei nach Hinweisen Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, weil dort offenbar gefährliche Stoffe entdeckt wurden. Worum es sich dabei handelt, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen im Ruhrgebiet dauern an.

Ruhrgebiet: Einsatzkräfte in Schutzmontur wegen „gefährlicher Stoffe“ alarmiert

An der Augustastraße in Herten läuft zurzeit ein Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr. Wie eine Sprecherin der Polizei Münster gegenüber DER WESTEN bestätigte, habe die Behörde Hinweise erhalten, dass dort „gefährliche Stoffe“ gelagert würden.

Deshalb sind nun Spezialisten und Experten mit den Einsatzkräften vor Ort. Der Inhaber der betroffenen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mit insgesamt sechs Parteien befindet sich bereits seit dem Nachmittag im Gewahrsam der Polizei.

Im Ruhrgebiet läuft ein Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr. In einer Wohnung in Herten seien „gefährliche Stoffe“ gefunden worden. Foto: Justin Brosch

Jetzt werden die Wohnung und der Rest des Gebäudes untersucht. Die übrigen Bewohner wurden bereits evakuiert und der gesamte Bereich ist abgesperrt.

Standpunkt 18.30 Uhr hätten die Experten der Feuerwehr die Untersuchungen im Gebäude abgeschlossen. Offenbar habe es keine Hinweise auf die Lagerung oder Umgang mit gefährlichen Stoffen in den Räumlichkeiten gegeben. Die Polizei durchsuche weitere Räume, die dem in Gewahrsam genommenen Mann gehören sollen. Gegen ihn wird weiterhin ermittelt.