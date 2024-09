Ruhrgebiet: Frau (27) lebensgefährlich verletzt – nachdem ihr Partner den Rettungswagen alarmiert, kommt Abscheuliches ans Licht

Grausamer Fall im Ruhrgebiet! Am Montag (16. September) wurde eine Frau in Herne lebensgefährlich verletzt. Die 27-Jährige soll in ihrem eigenen Wohnhaus mit einem spitzen Gegenstand so schwer verletzt worden sein, dass sie zeitweise in Lebensgefahr schwebte.

Ihr Mann soll wenig später den Rettungswagen alarmiert haben. Doch nur zwei Tage später gibt die Polizei aus dem Ruhrgebiet Grausames bekannt. Denn ausgerechnet der Mann steht nun unter Tatverdacht.

Ruhrgebiet: Festnahme!

Denn nach ersten Erkenntnissen soll es am Montag gegen 14.30 Uhr zum Streit zwischen der Frau und ihrem 31-Jahrigen gekommen. Dieser sei plötzlich eskaliert! Mit einem spitzen Gegenstand ging ihr Lebensgefährte plötzlich auf sie los – und verletzte sie lebensgefährlich.

Das Perfide: Nur wenig später rief er selbst den Rettungswagen. Doch nur wenig später kam die Polizei hinter die grausame Wahrheit – und nahm den Herner fest, wie es in einer Mitteilung von Mittwochmorgen (18. September) heißt.

Ruhrgebiet: Frau außer Lebensgefahr

Die Polizei hat mittlerweile eine Mordkommission auf den Fall angesetzt. Auch die Staatsanwaltschaft hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Und der Tatverdacht gegen den Herner wiegt schwer. Denn Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen schwerer Körperverletzung.

Seine 27-jährige Lebensgefährtin, die dank ihm auf der Intensivstation landete, sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Noch ist unklar, warum ihr Partner so brutal auf sie losging. Die weiteren Ermittlungen in dem grausamen Fall aus dem Ruhrgebiet dauern an.